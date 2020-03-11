وليد أزارو يقود الاتفاق للفوز على الشباب في الدوري السعودي.. فيديو





كان الاتفاق الأخطر في النصف الأول من المباراة، وسدد لاعبوه 7 كرات، منها 3 على مرمى الشباب، ووصلت نسبة استحواذهم على الكرة إلى 69%، بينما سدد الشباب 5 كرات منها كرة وحيدة على المرمى، لكن دون أن تهتز شباك أي من الفريقين، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي .





وكان المغربي وليد أزارو، قريبًا من تسجيل هدف للاتفاق في الدقيقة 41، عندما استلم كرة في منطقة الجزاء، وراوغ التونسي بن مصطفى حارس مرمى الشباب، وسدد الكرة في الشباك الخالية، لكن مدافع الشباب أبعدها من على خط المرمى، في أخطر كرات الشوط الأول.





وفي الشوط الثاني، تحصل نادي الاتفاق على ضربة جزاء، بعد تعرض وليد أزارو للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليتولى زميله فيليب كيش مهمة تسجيلها بنجاح على يسار بن مصطفى حارس الشباب، معلنًا عن هدف الانتصار للفريق الاتفاقي.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الاتفاق للنقطة التاسعة والعشرين في المركز العاشر، بينما توقف رصيد الشباب عند النقطة 31 في المركز الثامن.

حقق فريق الاتفاق انتصارًا هامًا على حساب نظيره نادي الشباب، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".