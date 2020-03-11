حقيقة موت فيروس كورونا في العاصفة الترابية

طقس سيئ غير مسبوق .. هكذا وصفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقع لليومين القادمين حيث تشتد الرياح و العاصفة الترابية مع سقوط الأمطار والبرق والرعد، فيبدو أن الشتاء تعلن عن انتهائها بطريقة قوية لنظل نتذكرها حتى الشتاء المقبل .





ووسط التحذيرات المستمرة من سوء أحوال الطقس بدءًا من غد الخميس وحتى السبت المقبل، أعلن مجلس الوزراء تعطيل الدراسة غدًا الخميس، مع احتسابه إجازة في المصالح الحكومة ، كما يستعد العاملون في القطاع الخاص لعدم الذهاب للعمل غدًا وسط هذه الأجواء صعبة التحمل .

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وفي ناحية أخرى بعيدة عن صعوبة أحوال الطقس والخوف من العاصفة الترابية التي ستضرب البلاد غدًا، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي معلومات حول هذه الرياح، حيث بدأ البعض في الترويج لفكرة أن العاصفة الترابية بإمكانها قتل الفيروسات والميكروبات، وبالتالي ربما تكون هذه العاصفة الترابية طوق النجاة من فيروس كورونا الذي وصل مصر وأصيب به عدد من الحالات .

صدى البلد تواصل مع الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة ، والذي بدوره نفى هذه المعلومة تمامًا واكد انه لا علاقة بين العاصفة الترابية وبين القضاء على فيروس كورونا كما تداول رواد السوشيال ميديا .

وعن حقيقة الأمر، أكد الدكتور مجدي بدران لـ " صدى البلد" أن الهواء الملوث وهذه العاصفة الترابية تضر أربعين نوعًا من الخلايا التنفسية ، حتى أنها تصل إلى الجنين في بطن أمه ويتأذى منه، وبالتالي فهي لا تعالج فيروس كورونا أو غيره بل على العكس تضر بالخلايا التنفسية وهي خطيرة على أصحاب الجيوب الأنفية و مرضى الحساسية .

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7 طرق لمواجهة العاصفة الترابية

أما عن طرق مواجهة العاصفة الترابية المتوقعة خلال اليومين القادمين، نصح الدكتور مجدي بدران بعدة طرق بسيطة للصمود أمام العاصفة الترابية ، وهي :

1- مرضى الحساسية الصدرية عليهم تجنب الخروج تمامًا في العاصفة الترابية

2- في حالة الخروج في العاصفة الترابية فيجب تغطية الأنف وغسلها بعد الوصول للبيت بمحلول الملح

3- تجنب استخدام العدسات اللاصقة تمامًا في العاصفة الترابية

4- يفضل تناول موسعات الشعب الهوائية عند الشعور بضيق التنفس فورًا

5- على مرضى حساسية الأنف تناول العلاج الموصوف خاصة مضادات الحساسية

6- ضرروة الاستحمام بعد العودة من الخارج والتعرض للعاصفة الترابية لأن تراكم الأتربة على الجلد يزيد من مشاكل حساسية الجلد ويفاقم الأرتيكاريا .

7- قص الأظافر وتنظيفها جيدًا، فالأتربة معبأة بالجراثيم وعند حك الجلد يتم حقن الميكروبات داخل الجلد المتحسس فيتلوث ويلتهب .

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هاني الناظر : مفيش إعصار

أما الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ، وعميد معهد القلب السابق، نصح بالتوقف عن التهويل بشأن الأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين .

وفي منشور على حسابه الخاص على موقع " فيسبوك" ، حاول هاني الناظر تهدئة المواطنين بشأن الأجواء غدًا، وكتب :" أرجو عدم التهويل والمبالغة ونشر القلق والرعب بين الناس ونشر شائعات بخصوص طقس غد الخميس وبعد غدٍ الجمعه".

وتابع الناظر : اطمئنوا حضراتكم لا يوجد بإذن الله ولا إعصار ولا كوارث جوية ولكن كل ما في الموضوع امطار غزيرة ورياح موسمية تحدث عادة في مثل هذا الوقت من كل عام وذلك طبقا لخرائط الطقس العالمية".

واستكمل هاني الناظر:" الغرض من البقاء في المنازل الوقاية من عدم التكدس في الشوارع نتيجة الأمطار وما يصاحبه من مشاكل …مرة اخري اطمئنوا تماما ولا تستمعوا للشائعات المغرضة التي يطلقها البعض".

طرق تخفيف ألام الجيوب الأنفية

أصحاب الجيوب الأنفية هم الأكثر تضررًا من العاصفة الترابية التي تسبب التهاب الجيوب الأنفية والشعور باحتقان وحرقة في الأنف والأذنين، إليك أبرز طرق تخفيف ألام الجيوب الأنفية بحسب نصائح موقع symptoms :

1- الماء الدافئ مع الملح، أضف نصف ملعقة من الملح في نصف كوب من الماء الدافئ، وقم باستنشاقها وإدخالها إلى الأنف لتطهيرها، كما يعمل على تخفيف تورم الجيوب الأنفية

2- استخدم منشفة نظيفة وبللها بماء دافئ وضعها على منطقة الأنف واضغط عليها لتهدئة الجيوب الأنفية.

3- استنشاق بخار الماء يساعد على تخفيف احتقان الجيوب الأنفية، من خلال تسخين الماء وتوجيه الأنف ناحية البخار واستنشاقه لمدة دقائق.

4- احرص على ترطيب الجسم بشكل مستمر عن طريق تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل والعصائر الطبيعية لأنها تجعل الأغشية المخاطية في الجيوب الأنفية رطبة وتقلل من احتقانها.

5- استخدم بعض الزيوت العطرية لتخفيف آلام الجيوب الأنفية، قم بإضافة بضع قطرات من أي زيت عطري تفضله إلى الماء الساخن وقم باستنشاقه.

حقيقة موت كورونا في فصل الصيف

ومن ضمن المعلومات التي تداولها رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا بشأن فيروس كورونا هي فكرة موت فيروس كورونا في الصيف والسيطرة على تفشي الفيروس باعتباره فيروس موسمي مثل الأنفلونزا و البرد ويقل مع درجات الحرارة العالية .

وبعد انتشار هذه المعلومة، حسمت منظمة الصحة العالمية، الجدل الدائر حول اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.

وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان: "علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا".

ونشرت صحيفة سبق السعودية أن الصحة أكدت على حسابها على تويتر أنه لا يوجد دليل علمي قاطع تحديدًا فيما يخص فيروس كورونا، لكن استنادًا إلى ما هو معروفٌ من انحسار نشاط الفيروسات التنفسية بشكل عام مع ارتفاع درجة الحرارة، وكون فيروس كورونا يندرج تحت عائلة الفيروسات التنفسية، فمن المتوقع أن يقل تسجيل الحالات مع ارتفاع درجة الحرارة.

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أعراض فيروس كورونا :

اعراض كورونا 2020 لا تختلف كثيرًا عن أعراض نزلة البرد و الانفلونزا مع بعض الفوارق البسيطة، لكن بشكل عام اعراض كورونا 2020 تستوجب استشارة الطبيب إذا ظهرت بعض الأعراض واستمرت لأيام متواصلة وهي :

1- ارتفاع درجة حرارة الجسم بشكل مفاجئ

2- صداع مستمر

3- ألام بالجسم مع التعب العام

4- الإحساس بقشعريرة بالجسم

6- السعال المصحوب ببلغم

7- سيلان الأنف

8- ألم في الصدر عند التنفس أو السعال

9-التهاب الحلق

10- ضيق في التنفس.

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هل يمكن علاج فيروس كورونا بـ فيتامين c ؟

ونشر موقع صحيفة daily mail البريطانية تقريرًا، أكد فيه أن الأطباء في الصين يحاولون بحث مدى تأثير فيتامين C على المصابين بــ فيروس كورونا الجديد، خاصة وأن فيتامين c له قدرة هائلة على تقوية الجهاز المناعي .

ومازال الأطباء والخبراء في الصين في حالة استكشاف تأثير فيتامين c ، وهي إحدى التجارب التي لجأ لها الأطباء في الصين لمحاولة علاج فيروس كورونا الجديد الذى تفشى في الصين منذ ديسمبر الماضي .

ولم يتوصل الباحثون حتى الآن للنتيجة النهائية، لكن بشكل عام فيتامين c يقوي الجهاز المناعي بشكل هائل وبالتالي يمنحه القدرة على مواجهة العدوى والفيروسات ومن بينها فيروس كورونا ، ويجعل الجسم يتصدى لها وتقليل مخاطر حدوث مضاعفات في حالة الإصابة بـ فيروس كورونا .

ولذا في ظل تفشي فيروس كورونا في العالم ووصوله مصر ، يمكن اللجوء لتناول المكملات الغذائية التي تحتوي على فيتامين c وتناول مصادره الأساسية مثل البرتقال واليوسفي والليمون ، وذلك لمد الجسم بجرعة كبيرة بفيتامين c تقوي الجهاز المناعي وتجعله قادرًا على التصدي لأي عدوى أو فيروس .