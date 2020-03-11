الأهلي يتلقى ضربة موجعة من التعاون.. وأبها يفوز على الفيحاء في الدوري السعودي





سجل هدف اللقاء الوحيد، اللاعب نيلدو بيترولينا في الدقيقة العاشرة، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليحقق فريقه الانتصار التاسع له هذا الموسم.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي التعاون للنقطة 32 في المركز السادس، بينما توقف رصيد النادي الأهلي عند 37 نقطة في المركز الثالث.





وفي نفس الجولة، انتصر نادي أبها على نظيره الفيحاء بثنائية نظيفة، حيث افتتح التونسي سعد بقير التسجيل لأبها في الدقيقة 29، قبل أن يؤكد عبدالله القحطاني انتصار فريقه بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 80.





وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي أبها عند 30 نقطة في المركز التاسع، بينما توقف رصيد نادي الفيحاء عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

حقق فريق التعاون، انتصارًا هامًا على حساب نظيره النادي الأهلي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان"الدوري السعودي".