لسوء الأحوال الجوية.. استعدادات مكثفة ورفع حالة الطوارئ بمستشفيات الدقهلية

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم، أ ن المديرية انتهت من كافة الاستعدادات على مستوى القطاع الصحي بالمحافظة، سواء على مستوى القطاع العلاجى أو الطب الوقائي.





وأشار إلى ان ذلك، يأتي تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية اعتبارًا من غد الخميس وحتى السبت 12- 14 من مارس.





وأكد جاهزية جميع مستشفيات الدقهلية ورفع درجة الاستعداد بها، وإلغاء كافة الإجازات للعاملين بالقطاع الصحى، وكلك توافر الأدوية والمستلزمات بأقسام الطوارئ والاستقبال بهذه المستشفيات، وتوافر كميات كافية من قِرَب الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات؛ تحسبًا لأى طارئ .





كما أكد جاهزية فرق الانتشار السريع تحسبًا لأى حادث، وقدم عددا من النصائح لمرضى الأمراض المزمنة والحوامل والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية وكذلك الاطفال الاقل من 5 سنوات واصحاب السن الاكبر من 65 عاما؛ لتجنب حدوث مضاعفات، تزامن مع عدم استقرار أحوال الطقس .





ونصح بالاهتمام بتناول المشروبات الدافئه ، والاكثار من تناول المياه ، وعدم الخروج الا لظروف اضطرارية ، وتجنب الانتقال من الأجواء الدافئة إلى الباردة والعكس ، وعدم التعرض المباشر لتيارات الهواء الباردة بشكل مباشر.



