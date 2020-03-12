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القومي للبحوث: وباء الشائعات أخطر من فيروس كورونا ..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 06:32 ص
كورونا
كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور أحمد قنديل، باحث الفيروسات بالمركز القومي  للبحوث، إنه ليس من مصلحة الحكومة أو وزارة الصحة إخفاء المعلومات عن انتشار فيروس كورونا، ولكنها تتسم بالشفافية في التعامل مع مستجدات انتشار فيروس كورونا.


وأضاف أحمد قنديل، في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "على العالم أن يقف وقفة رجل واحد من أجل مواجهة فيروس كورونا  وعلى دول العالم التكاتف لحل انتشار فيروس كورونا".


وتابع أحمد قنديل "هناك وباء شائعات في مصر على فيروس كورونا ولابد من متابعة والحصول على المعلومات عن أعداد المصابين بفيروس كورونا من بيانات وزارة الصحة المصرية فقط".


وأكمل أحمد قنديل، "بدلا من نشر الشائعات الضخم على السوشيال ميديا يجب أن يكون هناك نشر وعي بكيفية الوقاية من فيروس كورونا والتعرف على شكل الأعراض".

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