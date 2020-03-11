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فن

تعرف على سر بائعة الكبدة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:23 م
صدى البلد
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محمد نحلة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفتاه على عربية كبدة، وبدئوا يتسائلون عن مكانها، وأعتقدوا أنها حقيقية.


الصورة فى الأصل تعود لمشهد فى فيلم "صندوق الدنيا"، وظهرت من خلاله الفنانة  مروة الأزلي بدور بائعة كبدة. 


وحرص صناع الفيلم  على حضور عرضه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، الذى أقيم مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بالمحافظة.


وخطفت الفنانة رانيا يوسف الأنظار، وحرص عدد كبير من أبناء المحافظة على التقاط الصور التذكارية معها.

 

فيلم "صندوق الدنيا"، بطولة كل من خالد الصاوي، رانيا يوسف، صلاح عبدالله، باسم سمره، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي.

 

وتدور أحداث حول أربعة حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث.. نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.

 

وتأتى الأحداث بالتزامن في إحدى ليالي مدينة القاهرة، حيث نرى مدى سطوة وعبثية المدينة في تلك القصص ونستشعر إيقاعها اللاهث واللا إنساني والقاهر، في كثير من الأحيان  لحلم الفرد.

تعرف على سر بائعة الكبدة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
تعرف على سر بائعة الكبدة التى انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي
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