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رياضة

بعد التعادل مع سموحة.. فايلر يفشل في تحقيق رقم مانويل جوزيه مع الأهلي

الأربعاء 11/مارس/2020 - 10:26 م
فايلر ومانويل جوزية
فايلر ومانويل جوزية
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حسن العمدة
سقط الأهلي فى فخ التعادل أمام سموحة بهدف لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ستاد القاهرة فى الجولة الـ 18 ، ضمن منافسات الدوري المصري .

وفشل السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للنادي الاهلي ، فى معادلة رقم مانويل جوزية القياسي بالفوز فى 17 مباراة .

وحقق مانويل جوزية الفوز فى 17 مباراة متتالية دون هزيمة او تعادل فى عام 2004 ، 2005 .

وفاز الأهلي تحت قيادة فايلر فى 16 مباراة ، وأخرها مباراة الزمالك الذي انسحب من اللقاء واحتسبت النتيجة لصالح النادي الأهلي وتعادل فى المبارة الـ17 أمام سموحة.

وبهذا التعادل ارتفع رصيد الأهلي الى 49 نقطة واستقر في المركز الأول، بينما ارتفع سموحة الى 25 نقطة  في المركز السادس.

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