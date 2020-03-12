برلماني: اجتماعات مع المسئولين لمناقشة مشاكل الصناعة في مصر

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة ستركز خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات مع المسئولين والصناع لمناقشة مشاكل الصناعة فى مصر.





وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مثل هذه الاجتماعات تناقش المقترحات التى يتم طرحها لحل مشاكل الصناع ، بهدف التوصل إلى حلول لها سريعا.





وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن الصناعة فى مصر، وليس أكثر من جهة ، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك آلية واضحة من الحكومة للنهوض بالصناعة.



