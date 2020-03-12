برلماني: اجتماعات مع المسئولين لمناقشة مشاكل الصناعة في مصر

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إن لجنة الصناعة ستركز خلال الفترة المقبلة على عقد اجتماعات مع المسئولين والصناع لمناقشة مشاكل الصناعة فى مصر.
وأشار فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مثل هذه الاجتماعات تناقش المقترحات التى يتم طرحها لحل مشاكل الصناع ، بهدف التوصل إلى حلول لها سريعا.
وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان بأن تكون هناك جهة واحدة مسئولة عن الصناعة فى مصر، وليس أكثر من جهة ، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك آلية واضحة من الحكومة للنهوض بالصناعة.
وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد عن 80 طلب إحاطة وسؤال وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.
تضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزراعى الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجاري.