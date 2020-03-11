تقارير أمريكية: الولايات المتحدة تسجل 31 حالة وفاة بفيروس كورونا

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن الولايات المتحدة سجلت 31 حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، حتى يوم أمس الثلاثاء، من بين أكثر من ألف إصابة بالفيروس.





وأوضحت التقارير، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية الفضائية مساء اليوم الأربعاء، إن ولاية واشنطن سجلت 24 حالة وفاة بالفيروس، فيما حدثت ثلاث حالات في كاليفورنيا واثنتان في فلوريدا وواحدة في نيوجيرسي وأخرى في ساوث داكوتا.





وإجمالا، أبلغت البلاد عما لا يقل عن 1061 حالة من الفيروس في 38 ولاية، إضافة إلى واشنطن العاصمة.





وتشهد الولايات المتحدة عددا متزايدا من حالات "الانتشار المجتمعي"، الذي يشمل مصابين لا يعرف حتى الآن كيف وصل الفيروس إليهم، أو تاريخ سفرهم إلى بلدان تفشى فيها الفيروس.





وتقوم السلطات الصحية على مستوى المقاطعات والولايات بالإبلاغ عن آخر عدد من الحالات قبل أن تتولى مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، إعلان ذلك.





وأحصت المصادر الإعلامية الأمريكية تلك التقارير المحلية لإعطاء صورة شاملة من أين، وإلى أي درجة، ينتشر الفيروس في الولايات المتحدة.