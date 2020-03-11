هل شرط أن يدفن الميت مع المبتور من جسده قبل وفاته؟

تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "والدتي عملت بترا للقدم ودفنت القدم في مقبرة غير مقابرهم..هل بعد عمر طويل شرط أن تدفن مع القدم المبتورة .





أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا حرج في ذلك وفي النهاية سيجمع الله الجسد كله لا حرج في ذلك وفي النهاية سيجمع الله الجسد كله يوم القيامة.





قالت دار الإفتاء ، إنه لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في خرقة «قطعة قماش» -ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن.



