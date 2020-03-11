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ديني

هل شرط أن يدفن الميت مع المبتور من جسده قبل وفاته؟

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:01 م
هل شرط أن يدفن الميت
هل شرط أن يدفن الميت مع المبتور من جسده قبل وفاته
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محمود ضاحي
تلقى الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، من سائل يقول "والدتي عملت بترا للقدم ودفنت القدم في مقبرة غير مقابرهم..هل بعد عمر طويل شرط أن تدفن مع القدم المبتورة .

أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أنه لا حرج في ذلك وفي النهاية سيجمع الله الجسد كله يوم القيامة.

قالت دار الإفتاء، إنه لا يغسل هذا العضو المبتور، ولا يصلَّى عليه، لكن يستحب أن يلف في خرقة «قطعة قماش» -ويكفي أيضًا الكيس الخاص بالعملية- ويدفن.

واستدلت الإفتاء بقول شيخ الإسلام محيي الدين النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (5/ 254): [ذَكَرَ -في "الحاوي"- فِي الْعُضْوِ الْمَقْطُوعِ مِنَ الْحَيِّ وَجْهَيْنِ فِي وُجُوبِ غُسْلِهِ وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ: (أَحَدُهُمَا) يُغَسَّلُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ كَعُضْوِ الْمَيِّتِ (وَأَصَحُّهُمَا) لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ. وَنَقَلَ الْمُتَوَلِّي رَحِمَهُ اللهُ الِاتِّفَاقَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ؛ فَقَالَ: لَا خِلَافَ أَنَّ الْيَدَ الْمَقْطُوعَةَ ... لَا تُغَسَّلُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهَا وَلَكِنْ تُلَفُّ فِي خِرْقَةٍ وَتُدْفَنُ].
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