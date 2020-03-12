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نصائح وإرشادات للمواطنين للحماية من فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 03:30 ص
نصائح و إرشادات لحماية
نصائح و إرشادات لحماية من فيروس كورونا
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محمود محسن
أكدت دكتورة مايسة شوقي أستاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني أن منظمة الصحة العالمية قد أكدت أن مصر من الدول المنخفضة الإصابة بفيروس كورونا مؤكدة  أن مصر حتى الآن لم تتجاوز 60 حالة مصابة بالمرض وتم شفاء حالات كثيرة من تلك الحالات. 

وأضافت "شوقي" خلال وجودها ضيفة ببرنامج مساء dmc  عبر فضائية dmc أن فيروس كورونا هو احد الأمراض الجديدة مشيرة إلى أن الوبائيات الخاصة به مجهولة وحتى الآن التوقعات لن تكون صحيحة. 

وتابعت أستاذ الصحة العامة بكلية طب القصر العيني أن منظومة الصحة في مصر تغطي المحافظات كلها مؤكدة أنه في كل محافظة يوجد مستشفى مركزي ومستشفى للحميات ومستشفى صدر وبهذا نكون مختلفين عن كل دول العالم من حيث الجاهزية.

وأشارت دكتورة مايسة شوقي إلى أن منظمة الصحة العالمية قدمت إرشادات عامة لكل دول العالم للاستعداد لاستقبال كورونا مؤكدة أنه تم توزيعها على كل الدول ومصر من أوائل الدول التي التزمت بتنفيذ تلك الإرشادات.

وقالت أستاذ الصحة العامة إننا نخاطب المواطنين المصريين باتباع عدد من التعليمات والإرشادات وهي غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار لمدة 20 ثانية والامتناع عن وضع اليدين بالقرب من الوجه خاصة في مناطق الفم والعين والأنف أو تناول الطعام دون غسل اليدين. 
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