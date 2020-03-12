نصائح وإرشادات للمواطنين للحماية من فيروس كورونا.. فيديو

أفريقيا خالية من فيروس كورونا الجديد.. متخصصون فى ورشة نقابة الأطباء: أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك لا تكتمل إلا بمخالطة مصاب.. وتاج الدين: الإنفلونزا الموسمية لا تقل خطورة حال إهمال العلاج