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أخبار البلد

سامح عاشور: عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات القانونية بمجلس النواب

الخميس 12/مارس/2020 - 02:47 ص
صدى البلد
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حمادة خطاب
أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن تعديلات قانون محامي الادارات القانونية المقدمة إلى مجلس النواب تؤكد على ممارسة الإدارات القانونية اختصاصاتها الفنية في استقلال تام وفقا للضمانات والنصوص المنصوص عليها في قانون المحاماة والمادة 198 من الدستور. 

وأوضح "عاشور"، خلال لقائه مع مجموعة شباب محامي شمال القاهرة والادارات القانونية، اليوم الأربعاء، أن تعديلات القانون تتضمن تشكيل لجنة عليا دائمة للإدارات القانونية بقرار من رئيس الجمهورية ويرأسها وزير العدل، ونصف أعضائها من محامي الإدارات. 

وأشار إلى أن التعديلات نصت على بدل تفرغ شهري ثابت قدره 100% من الأجر الأساسي (المتغير) أو الأجر الوظيفي، كما منحتهم 50% من الأجر الأساسي أو الوظيفي كبدل انتقال، إضافة للبدلات الأخرى التي يحصل عليها باقي الموظفين بذات الجهة أو الهيئة، مضيفا: "التعديلات رفعت سقف القيادة القانونية إلى نائب رئيس الشركة أو الهيئة للشئون القانونية ويتولاها أقدم المحامين بالجهة أو الهيئة". 

ونوه "عاشور"، بأن اللجنة التشريعية بمجلس النواب أرسلت تعديلات القانون لوزارتي العدل والمالية، كاشفا عن اتفاقه مع الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، على عقد جلسات استماع لمحامي الإدارات لمناقشة مشروع تعديل القانون والتحفظات التي قد ترسلها الوزارتين.

وأعرب "عاشور"، عن أمله في إصدار القانون خلال الدورة البرلمانية الحالية بذات الشكل التي تقدمت به النقابة، متابعا: "سعيد لوجود تكتلات شبابية تضم المحامي الحر ومحامي الإدارات، فلا فارق بينهما وجميعا أبناء النقابة ولا فارق بينهما".  

وفي سياق متواصل، قال "عاشور"، إن أيام قليلة تفصل المحامين عن انتخابات مجلس النقابة، معربا عن ثقته في أن المحامين يقدمون نموذج محترم للمجتمع من حيث كثافة الحضور والالتزام بآداب وتقاليد مهنة المحاماة والتعبير عن إرادتهم بشكل حر.
 
وأشار "عاشور"، إلى أن أحد أهداف أكاديمية المحاماة الارتقاء بمستوى المحامين، وزيادة مهارات الشباب منهم، من خلال توفير دورات في اللغات وخاصة الإنجليزية والعربية، والطب الشرعي، وغيرها من الأمور التي تلزم عمل المحامي
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