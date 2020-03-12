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منوعات

ممثل يُحبس مع جثة شقيقته 36 ساعة بعد وفاتها بـ فيروس كورونا.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 02:44 ص
صدى البلد
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أحمد شريف

أجبر الممثل الذي ظهر في دراما جريمة المافيا الإيطالية "جمورة"، على طلب المساعدة عبر فيسبوك بعد أن حُبس مع جثة شقيقته لمدة 36 ساعة أثناء قضاء فترة الحجر الصحي في منزله في نابولي بسبب مخاوف من فيروس كورونا.


أصدر الممثل لوكا فرانزيس، سلسلة من مقاطع الفيديو العاطفية، ناشدًا فيها شركات خدمات الجنازة لالتقاط جثة شقيقته تيريزا فرانزيس، 47 عامًا، والتي ثبتت إصابتها بفيروس كورونا بعد وفاتها يوم السبت.


وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال لوكا إن تيريزا عانت الصرع وأظهر عليها أعراض فيروس القاتل COVID-19 في وقت سابق من الأسبوع.


وأضاف "إنني أصنع هذا الفيديو لصالح إيطاليا، ولصالح نابولي، متابعًا "توفيت أختي الليلة الماضية ، ربما بسبب الفيروس ، ربما أكون مصاباً بفيروس كورونا".


وقال فرانشيسكو إميليو بوريلي ، مستشار محلي وعضو في لجنة الصحة الإقليمية في كامبانيا ، للجزيرة إن تفرد القضية تسبب في "ارتباك بشأن ما يجب فعله" مع الجثة.

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