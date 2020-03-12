كورونا يضرب يوفنتوس.. روجاني يعلن إصابته بالفيروس

أعلن لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، دانيال روجاني، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك ثاني لاعب في إيطاليا يطاله الوباء، بعد المدافع الإيطالي أليساندرو فافالي الذي يلعب في نادي ريجيو أوداتشي، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة.





كان ذ لك بعد مطالب لك بعد مطالب وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، الذي دعا اتحاد الكرة إلى اتخاذ قرار بتعليق منافسات كرة القدم المحلية، في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.





وكانت السلطات قررت في وقت سابق، إقامة مباريات دوري الدرجة الأولى الإيطالي من دون حضور جماهيري.





والأحد فرضت إيطاليا إغلاقا فعليا لقطاعات من شمال البلاد ، بما في ذلك العاصمة المالية ميلانو، في محاولة جديدة لاحتواء تفشي المرض.



