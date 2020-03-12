المسماري يعلق على المشهد المهين لـ أردوغان في انتظار دخوله لـ بوتين ..فيديو

علق اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، على انتظار أردوغان على أبواب الرئيس الروسي بوتين واقفا.





وأضاف اللواء أحمد المسماري، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، "أن الرئيس الروسي بوتين قد صفع أردوغان على وجهه بكف وهذا أصعب شيء فى العقوبات".





وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، "أن ما حدث لأردوغان كان مهينا، معبرا عن ذلك لو كان ضربة بطلقة لكان أخف وأسهل".





وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن الدولة الليبية تعامل مع تركيا على أنها دولة احتلال، أردوغان يسعى من خلال تدخله فى ليبيا الى المساومة على النفط.





وأشار إلى أنه، أردوغان يسعي من خلال انتهاكاته فى سوريا وليبيا إلى نهب ثروات الشعبين.







