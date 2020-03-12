AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

المسماري يعلق على المشهد المهين لـ أردوغان في انتظار دخوله لـ بوتين ..فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 07:44 ص
احمد المسماري
احمد المسماري
Advertisements
محمد حليم قنديل
علق اللواء أحمد المسماري الناطق باسم الجيش الليبي، على انتظار أردوغان على أبواب الرئيس الروسي بوتين واقفا.

وأضاف اللواء أحمد المسماري، خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى"، "أن الرئيس الروسي بوتين قد صفع أردوغان على وجهه بكف وهذا أصعب شيء فى العقوبات".  

وتابع الناطق باسم الجيش الليبي، "أن ما حدث لأردوغان كان مهينا، معبرا عن ذلك لو كان ضربة بطلقة لكان أخف وأسهل".

وأوضح اللواء أحمد المسماري، أن الدولة الليبية تعامل مع تركيا على أنها دولة احتلال، أردوغان يسعى من خلال تدخله فى ليبيا الى المساومة على النفط.

وأشار إلى أنه، أردوغان يسعي من خلال انتهاكاته فى سوريا وليبيا إلى نهب ثروات الشعبين.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الناطق باسم الجيش الليبي يعلن القبض على إرهابي خطير

المسماري لـ أردوغان: لا تراجع قبل القضاء على الإرهاب والميليشيات المسلحة

أحمد المسمارى: أي تراجع من الجيش الوطني الليبي خيانة لدماء الشهداء

الجيش الليبي: أردوغان يهدد أمن مصر ولن نسمح له بذلك

لا نقبل تهديداته.. المسماري: أردوغان يتحدث عن الشأن الليبي كأنه حاكم طرابلس.. فيديو

الجيش الليبي: ضرباتنا لـ مرتزقة أردوغان سببت له هيستيريا

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل نجوى سالم.. سر انتحارها ومساعدتها لفنان شهير

الأرصاد تحذر سكان هذه المحافظات بسبب عاصفة التنين: حالة طقس الخميس سيئة

رئيس الأرصاد الجوية السابق: مصر تعرضت لهذه الموجة السيئة من قبل.. فيديو

رد مثير لـ تامر أمين على «اللي قالوا الحكومة واخدة أجازة بُكره ليه وفي أزمة»

فضل صلاة قيام الليل.. فوائد عظيمة لمن يدركها.. وهذا أفضل وقت لأدائها

الخطاب الملعون يسقط ليفربول في بئر الهزائم ..شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد بلوفر محمد حماقي الممزق.. عمرو سعد يثير الجدل بملابس غريبة

سعر صادم لـ فستان أحلام.. شاهد

مش هتصدق.. سعر غير متوقع لفستان مذيعة the voice kids