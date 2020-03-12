عميد زراعة عين شمس: اهتمام الدولة بالمشروعات القومية زاد من أعداد الطلاب ونآمل آن تكون من كليات القمة قريبا.. و15 مليون جنيه حصيلة موارد الكلية... متي وجدت المياه وجدت الحياة

تعتبر كلية الزراعة جامعة عين شمس من أهم وأعرق الكليات في مصر والشرق الأوسط والتى تخدم البحث العلمى والمجال الزراعى والمجتمع بالعديد من المشروعات البحثية والبرامج المختلفة، بالإضافة إلى إنتاج محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع وبأسعار مخفضة.

حاور "صدي البلد " الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس لمعرفة أهم ما تقوم به الكلية فى مختلف المجالات:

وإلى نص الحوار.

حدثنا عن الكلية وتصنيفها العالمي ؟

تعتبر كلية الزراعة جامعة عين شمسن أوائل كليات الزراعة في مصر والوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط ، لها مكانتها بين الكليات العريقة في المنظومة التعليمية المصرية ، فها هي تستمر حتى الآن في أداء وظائفها وفي تعزيز دورها الإيجابي لمسيرة التنمية الزراعية المصرية ، ودعم منظومات التعليم والبحث العلمي في العديد من الدول العربية ، مُعتمدة في ذلك علي الخبرات العلمية والفكرية والرؤى الاجتماعية الفاعلة لأساتذتها ومُستندة إلى المستحدثات والأساليب العلمية والتكنولوجية إلي جانب الرؤى الاجتماعية الفاعلة.

حيث أنشئت عام 1942 وخرجت عديد من الشخصيات البارزة في المجتمع وتنمية الزراعة في مصر ومنها عدد كبير من الوزراء أبرزهم الدكتور يوسف والي وهو رائد الزراعة في مصر، وتحتل كلية الزراعة جامعة عين شمس في التصنيف الإنجليزي QS في الآونة الأخيرة في المرتبة 251-300 وهو مركز متقدم منوها خلال الفترة القادمة ستكون في مركز اكثر تقدما.

حدثنا عن سبب ارتفاع تنسيق كلية الزراعة وماهي أقسامها؟

كلية الزراعة تضم خمسة عشر قسمًا هي "قسم الإنتاج الحيوانى، وقسم أمراض النبات، وقسم الاقتصاد الزراعى، وقسم الهندسة الزراعية، وقسم إنتاج الدواجن، وقسم علوم الأغذية، وقسم علوم الأراضي، بالإضافة إلى قسم إنتاج المحاصيل، وقسم المجتمع الريفى والإرشاد الزراعى، وقسم وقاية النبات، وقسم المحاصيل، وقسم البساتين، وقسم النبات الزراعى، وقسم الكيمياء الحيوية الزراعية، وقسم الميكروبيولوجيا الزراعية، وقسم الوراثة، أما بالنسبة الي ارتفاع تنسيق كلية الزراعة يوجد بالكلية طلاب حاصلين بالثانوية العامة اكثر 97%لانهم يدركورن مدي اهميتها ونأمل ان تكون من كليات القمة و الآن نعاني بشدة من كثرة الأعداد التي يتم قبولها ب كلية الزراعة ، كان ذلك في السنوات الماضية ووعي الطالب باهتمام الدولة بالمجالات الزراعة، فعلى سبيل المثال مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية واستصلاح المليون ونص فدان والأراضي الزراعية، بحاجة إلى آلالاف من خريجي كلية الزراعة والآن الطالب على وعي كبير بما يجرى الآن فيريد الوظيفة والعمل الآن فيتجه إلى كليات الزراعة لما رأه من اهتمامات في تلك المجالات.





ماهي الخدمات المقدمة الي المجتمع المدني وايضا المدن الجامعية وموارد الكلية ؟

في البداية نتكلم عن الموارد الذاتية للكلية داخل الكلية العديد من المزارع ذات المساحات المحدودة اسطاعنا بزرعها ونستخرج من كمية كبيرة من الخضروات ذات الجودة العالية وتباع بأاسعار منخفضة وبالرغم من محدودية المساحات الا اننا قومنا بيع بأكثر من ربع مليون جنية ونمتلك مناحل عسل ومزارع سمكية وبعض المعامل الاخري التي تقوم بتحاليل كيماوية وهذه مصادر وخدمة المجتمع المدني ونوفر محاصيل ودواجن ولحوم مميزة لخدمة المجتمع وبأسعار مخفضة اما عن الموارد الذاتية للكلية بشكل شامل تتجاو 15 الي 20 مليون جنيه، أمم مصادر الدخل خارج الكلية البرامج المميزة الذي تسمي البرامج بمصروفات بالاضافة الي التعليم المدمج"التعليم المفتوح"وهذا مصادر جديدة للكلية وفي الفترة القادمة سوف نقوم بدعم للجامعة وليس مدعمة من الجامعة.

اما بالنسبة الي دعمنا للمدن الجامعية بمنتجات في الفترة الحالية لا نقوم بدعم المدن ولكن في الفترة القادمة سوف نمدهم بمخبوزات وايضا الالباو، والكلية الان تقوم بتجهيز مصنع للالبان وأفران للمخبوزات.





- ما هي الخطة المستقبلية لجامعة عين شمس ؟

الكلية لها عدة خطط لتطوير الزراعة في مصر من خلال ندوات تنظمها الكلية تناقش من خلالها رزاعة بنجر السكر، كما ناقشت من قبل الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية والأمن الغذائي المصري ومحدودية المياه وزراعة الأرز بالإضافة إلي أن الكلية مقبلة على دراسة جدوى لمشروع ال62 ألف فدان بعد إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي له في محافظتي المنيا وبني سويف والكلية تعمل بالطقم الفني فيما يخص الأراضي والمياه والتركيب المحصولي والتغييرات المناخية، بجدوى اقتصادية وفنية متكاملة حيث تشارك الكلية في العديد من المجالات وحل المشكلات ووتوجيه البحث العلمي وحل المشكلات التي تواجه الدولة وطرح مقترحات وتوصيات وعمل ندوات وورش عمل ومعاجلة القضايا التي تمس الدولة من خلال أسس علمية وبحثية.





كيف تساعد الكلية خريجها وهل تم توقيع بروتكولات مع شركات لتوظيف الخريجين ؟

نتوامع دائما مع الخريجين ونعمل يوم لهم ونفتح لهم مجالاذاالعمل اذا لدينا القدلم لفتح لمجالات عمل وايضا مشاريع صغيرة ونعطي بعض الاستشارات لسوق العمل نا نبخل عليهم سواء من عمل داخل الكلية او استشارات اوتفيدهم او فتح مشاريع صغيرة لهم فى ظل متغيرات عالمية متسارعة وسوق عمالة يعتمد على خريجين مؤهلين وقادرين على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا رأت الكلية ضرورة تطوير ومراجعة برامجها الدراسية لتساير مستجدات العصر ولترتقى بمستوى الخريج من خلال تعليم جامعى متميز بمعايير جودة عالمية لمواكبة تطور منظومة تقنيات الإدارة البيئية المستدامة للموارد الزراعية والبشريق، وقد قمنا بتوقيع بعض البروتوكولات مع الشركات لتوظيف الطلاب بعد تخرجهم .

مشكلة تقلص الاراضي الزراعية كيف نتغلب عليها ؟

حدث فعلا تقلص شديد جدا في الاراضي الزراعية وهذا المعدل في تزايد خاصة خلال الفترة من 2011 ا2013 ما ادي ذلك تقلص الاماكن المنزرعة منوها عن ان مصر تعيش علي 5%من مساحتها فلابد من النظر الي الصحراء فامتي وجدت المياه وجدت الزراعة وهذا ما تتجه اليه الدولة حاليا استطلاح الاراضي الصحراوية .

حدثنا عن تأثير ندرة المياه على الزراعة؟

في البداية متي وجدت المياه وجدت الزرامصر ومصر ليست الوحيدة الدولة الوحيدة التي تعاني من نقص في المياه ولكن في خلال 2050 اكثر من 40%من سكالعاسيعلم ن شح في المياه وخاصةف في الشرق الاوسط والجنوب الافريقي وهذه هي المؤشرات العالمية الصادرة من الامم المتحدة والان لذلك لدينا العديد من الأبحاث المستمرة في ندرة المياه، وكذلك مشاريع بحثية في بدائل الأعلاف، خاصة في الأونة الأخيرة نتيجة التمويل الكبير، الذي تقدمه الجامعة لكلية الزراعة، في انتاج مثل هذه الأبحاث، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك المياه، ليس هذا فقط، فهناك نقطة ثالثة هامة في الأبحاث وهي استباط نباتات تتحمل الملوحة، لأن من الممكن أن يكون لأحدهم أرض بها ماء لكنها ملحية وليس عذبة، بالتالي غير مناسبة للزراعة، لذا نعمل على هذا الأمر جيدًا بشكل قوي للغاية.

هل كلية زراعة تعمل بنظام الساعات المعتمدة ؟

كلية الزراعة تعمل بنظام الساعات المعتمدة، في الشعبة العربي داخل الكلية يوجد 8 برامج بنظام الساعات المعتمدة مثل " الإنتاج النباتي والحيواني ووقاية النبات وعلوم الأغذية"، ويجد 3 برامج في الشعبة الإنجليزي، منها برنامج البيتكنولوجي.

رؤيتك عن الخطة المستقلبية في قيادتكم ل كلية الزراعة ؟

الكلية تسعى دائما ل خدمة الدولة في مشروعاتها التي تخوضها، من خلال أبحاثها العلمية، وحل المشكلات بالطرق العلمية.. كما أؤكد لك أن الكلية تساهم بشكل كبير مع الدولة وجهاز الخدمة الوطنية في العديد من المشروعات، وكان ل كلية الزراعة الشرف في عمل الجدوى الاقتصادية والفنية لمشروع شرق التفريعة لمشروع الثورة السمكية، نعمل على التطوير والوقوف بجانب الدولة فيما تقدمه من أجل التقدم والنباء.





متي مصر تمتلك اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية؟

ليس هناك دولة في العالم تمتلك اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية ولكن مصر تمتلك اكتفاء ذاتي لبعض الخضروات خاصتا الطماطم والموالح وذا تم اكتفاء ذاتي من محصول سوف يجور علي محصول اخر .





دور الذكاء الاصطناعي وربطه بالزراعة؟

الذكاء الاصطناعي وجد للارتباط بالزراعة نتيجة وجود امراض ومشاكل اخري وحاليا يتم تطوير المناهج لمواكبة هذا الأمر باختصار شديد يتميز الذكاء الاصطناعي أنه عن طريق يمكن أن نكتشف إذا كانت هناك أعراض نقص ستظهر على النبات أو بعض الأمراض قبلها بشهر لذا يمكن اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن تصل إليها هذه المرحلة هذا سيساعد ويغير كثيرًا في مجال الزراعة.





اين كلية زراعة من الانشطة الطلابية ؟

توجد أنشطة علمية وثقافية وفنية ورياضي وتم حصول مراكز متقدمة في مسابقات كثيرة





كيف يتم تطوير الزراعة في مصر ؟

تطوير الزراعة في مصر لابد من خطة متكاملة الأهداف استراتجية كاملة تشارك فيها جميع القطاعات على مستوي الدولة وليس فردا يتحدث عن تطوير الزراعة.