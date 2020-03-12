أهم الأخبار ليلا.. أمطار كثيفة على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي.. وطارق شوقي: تخصيص موقع للدراسة من المنزل في حالة الطوارئ





شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، سقوط أمطار كثيفة، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها جميع محافظات مصر.





كما شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط أمطار على أغلب محافظات مصر، وشهدت منطقة التجمع الخامس ومدينة بدر برقًا وأمطارًا غزيرة.









أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة سوف تطبق حزمة "إضافية" من الإجراءات الاحترازية الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، بالتعاون مع وزارة الصحة ومؤسسات الدولة في جميع مدارس الجمهورية .





وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك : سوف نعلن عن هذه الاجراءات مطلع الأسبوع القادم .





قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بعمل جولة ميدانية خلال الساعات الماضية فى شوارع القاهرة للاطمئنان على طرق التعامل مع مياه الأمطار.





وشهدت شوارع القاهرة منذ الصباح الباكر تواجد سيارات لشفط مياه الأمطار، وقد أعلنت محافظة القاهرة عن استعدادها التام للتعامل مع مياه الأمطار، شهد طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، سقوط أمطار كثيفة، تزامنًا مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التي تشهدها جميع محافظات مصر.









شنت الإعلامية بسمة وهبة، هجومًا حادًا على الفنانة أنغام وذلك بعد انفصال الأخيرة عن زوجها الملحن أحمد إبراهيم الذي أثار حالة من الجدل داخل الوسط الفني.

وقالت بسمة وهبة، خلال برنامجها على قناة "أون تى فى"، إنها مطربة بقدر نجاحها الكبير لديها أزمات ومشاكل؛ والسبب الرئيسي في ذلك أنانيتها، مؤكدة أن المقربين منها عانوا كثيرًا من أنانيتها.









وبدأت العاصفة.. هكذا قد يكون العنوان، ولكن يبدو أنه ليس مكتملا، فلم تكشر تلك العاصفة التى حذرت منها الأرصاد عن أنيابها بعد، بل داعبت الساعات الأولى من صباح الخميس بكميات من المياه بين متوسطة إلى غزيرة على أغلب المحافظات، لا سيما الرياح المحملة بالأتربة التى شهدتها بعض الطرق الصحراوية، لتخلف العاصفة بعد 3 ساعات من بداية اليوم الخميس 22 مصابا وتهشم في بعض السيارات.









أكد حازم إمام، قائد فريق الزمالك، أن محمود عبد المنعم "كهربا"، هو من تسبب في أحداث مباراة السوبر بالإمارات، التي حصد لقبها أبناء ميت عقبة عقب الفوز على الأحمر بركلات الترجيح التي ابتسمت في نهاية المطاف إلى الأبيض.





وقال حازم إمام، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، "غضبت من محمود كهربا لأنه توجه لعبدالله جمعة وهو يرانا نركض خلفه لنمنعه، ولولا ما فعله كهربا لما ظهرنا بهذا الشكل السيئ".









أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي الصينية.





وأضافت اللجنة، "تم تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في مقاطعة هوبي، وفي جميع أرجاء البلاد تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي أعداد الوفيات في الين إلى 3169 شخصًا".



