22 مصابا ولم تظهر العاصفة وجهها الحقيقي.. ماذا حدث في أول 3 ساعات من موجة الطقس السيئ؟

وبدأت العاصفة .. هكذا قد يكون العنوان، ولكن يبدو أنه ليس مكتملا، فلم تكشر تلك العاصفة التى حذرت منها الأرصاد عن أنيابها بعد، بل داعبت الساعات الأولى من صباح الخميس بكميات من المياه بين متوسطة إلى غزيرة على أغلب المحافظات، لا سيما الرياح المحملة بالأتربة التى شهدتها بعض الطرق الصحراوية، لتخلف العاصفة بعد 3 ساعات من بداية اليوم الخميس 22 مصابا وتهشم في بعض السيارات.





أدي سقوط نخلة على طريق الخلوة بمركز أخميم بسوهاج، إلي إصابة 6 أشخاص، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة، حيث تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بسقوط نخلة على سيارة أثناء سيرها بمنطقة الخلوة دائرة مركز أخميم، وانتقل إلي مكان الواقعة ضباط مباحث المركز.





وتبين من المعاينة سقوط نخلة على سيارة أجرة أثناء سيرها بسبب شدة الرياح، نتج عن الواقعة، إصابة عامل وزوجته، وشقيقته، وأبنائه الثلاثة، مصابين بكدمات وسحجات متفرقة، عدا طفلة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم رفع آثار الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.





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كما أصيب 16 شخصًا بكدمات وكسور وجروح سطحية وسحجات في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المحلة - كفر الشيخ بسبب السرعة الزائدة؛ تزامنًا مع سوء الأحوال الجوية، وتم تخصيص سيارات إسعاف لنقل الركاب إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم، حيث تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمود كشك، مأمور مركز شرطة المحلة، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة؛ يفيد بورود بلاغ حول انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الدولي المحلة - كفرالشيخ بنطاق مدخل قرية المعتمدية بدائرة مركز.





وباشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلى مكان الحادث، وتبين من التحريات الأمنية التي أجراها الرائد عمر أبوبكر، رئيس مباحث مركز شرطة المحلة، أن سبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بسبب سوء الأحوال المناخية، وخصصت سيارات إسعاف لنقل الركاب والبالغ عددهم ١٦ شخصًا بينهم ٥ سيدات إلى طوارئ مستشفى المحلة العام لإسعافهم، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.





وشهد كوبري العامرية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، اليوم الأربعاء، إنقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة مُحملة بالأخشاب فوق سيارة أخرى ملاكى مما أسفر عن توقف حركة المرور أعلى الكوبري بالاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، دون إصابات، حيث تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من إدارة المرور بانقلاب حمولة أخشاب بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بنهاية كوبري العامرية على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.





وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول، وقوات إدارة المرور، إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخري، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.