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محافظات

في يوم العاصفة.. 7 نصائح لقائدي السيارات عليهم الالتزام بها حفاظا على سلامتهم

الخميس 12/مارس/2020 - 10:45 ص
صدى البلد
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محمد الصاحى

وجهت محافظة الجيزة، مجموعة من النصائح المرورية الهامة للمواطنين من قائدي السيارات، للتعامل بها خلال موجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد بداية من اليوم وحتى السبت المقبل، والمعروفة باسم عاصفة "التنين".

نصائح هامة من محافظة الجيزة لقائدي السيارات حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة.


وناشدت محافظة الجيزة عبر صفحتها على الـ"فيسبوك" المواطنين بضرورة الالتزام بتلك التعليمات والنصائح  في حالة وجود تقلبات جوية وسقوط الأمطار.


وجاءت النصائح المرورية كالتالي:


1- عدم تجاوز السرعة المقررة قانونا والالتزام بالسرعات المقررة لعدم  تعرضك والآخرين للخطر ولتلاشي وقوع الحوادث


2- عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.


3- عدم تخطي السيارات الأخرى حال سيرها بالطريق في أثناء وجود تقلبات جوية، لأن بذلك سوف يؤدي إلى حوادث بالطرق.


4 - عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابا لحق الغير في الطريق، ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.


5 - عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها، الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور وتحسبًا لحدوث تكدسات مرورية بالطريق.


6- عدم تغيير اتجاه السير فجأة  من دون الإشارة الدالة على ذلك.


7 - عدم اجتياز التقاطعات فعلى قائدي السيارات الوقوف، وعدم السير بالطريق في حالة ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، لأنه بذلك سوف يخضع للمسائلة القانونية، لعدم إتباعه تعليمات رجال المرور، وتعرض حياته وحياة الآخرين للخطر.


وأهابت محافظة الجيزة بضرورة التزام قائدي السيارات بتعليمات رجال الإدارة العامة للمرور  حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.

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