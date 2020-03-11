انقلاب سيارة محملة بالأخشاب على أخرى أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

شهد كوبري العامرية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، اليوم الأربعاء، إنقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة مُحملة بالأخشاب فوق سيارة أخرى ملاكى مما أسفر عن توقف حركة المرور أعلى الكوبري بالاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، دون إصابات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من إدارة المرور بانقلاب حمولة أخشاب بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بنهاية كوبري العامرية على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

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وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول، وقوات إدارة المرور، إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخري.





تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.