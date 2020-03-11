AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

انقلاب سيارة محملة بالأخشاب على أخرى أعلى كوبري العامرية بالإسكندرية

الأربعاء 11/مارس/2020 - 11:58 م
حادث تصادم
حادث تصادم
Advertisements
أحمد عبد العزيز
شهد كوبري العامرية بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، اليوم الأربعاء، إنقلاب سيارة نقل ثقيل بمقطورة مُحملة بالأخشاب فوق سيارة أخرى ملاكى مما أسفر عن توقف حركة المرور أعلى الكوبري بالاتجاه المؤدي إلى الإسكندرية، دون إصابات.

تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، بلاغًا من إدارة المرور بانقلاب حمولة أخشاب بطريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي بنهاية كوبري العامرية على طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي.

اقرأ ايضا|  نشروا أخبارًا كاذبة عن كورونا.. ضبط 3 أشخاص روجوا الشائعات على فيس بوك

اقرأ ايضا|محكوم عليه بـ 3 إعدام و11 مؤبد.. مصرع عنصر خطر في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة بالإسماعيلية


وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية أول، وقوات إدارة المرور، إلى موقع الحادث، وجرى رفع السيارة وحمولة الأخشاب، وإعادة فتح الطريق أمام حركة المرور مرة أخري.

تم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انقلاب سيارة نقل محملة بـ258 كرتونة زيت تموين بطريق الفيوم

انقلاب سيارة محملة بـ 400 أسطوانة بوتاجاز في سوهاج

غلق 3 طرق رئيسية ومطلع 15 مايو وحادثين بالمريوطية.. أماكن الزحمة والتحويلات المرورية

إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة نقل "تريلا" بقرية ميت حبيش بطريق "القاهرة - الإسكندرية"

ترشيحاتنا

إنذار.. وزير الأوقاف يكشف علاقة فيروس كورونا بيوم القيامة

مدرب تونسي يرشح الزمالك لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا

شاهد على سقوط القذافي..من هو رمطان لعمامرة المبعوث الأممي الجديد لـ ليبيا

درست الصيدلة.. من هى الممثلة بائعة الكبدة التى أثارت السوشيال ميديا

أمريكا: وفاة عاملين في قطر نتيجة ظروف العمل القاسية

القادم أفضل.. فايلر يكشف أسباب التعادل مع سموحة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجعهما عن الطلاق.. 20 صورة تبرز جمال زوجة على ربيع .. شاهد

بعد غيابها سنوات.. شاهد.. إطلالات جيهان فاضل في عيد ميلادها الـ 51

مصطفى شعبان: محمود حميدة فارس حقيقي وتكريمي من الأقصر للسينما الإفريقية شرف.. فيديو