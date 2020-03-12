الطقس في الإسكندرية.. سقوط أمطار رعدية وإعلان حالة الطوارئ



وأعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بشركة الصرف الصحي للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار.



من جانبه، أكد رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن الأمطار لم تؤثر على حركة الملاحة البحرية بميناءي الإسكندرية والدخيلة حتى الآن.

تعرضت مدينة الإسكندرية اليوم الخميس، إلى موجة من الطقس السيئ، تصاحبها أمطار رعدية غزيرة وبرق ورياح غربية وانخفاض في درجات الحرارة.ويضرب عدد من محافظات الجمهورية اليوم ما يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن" والذي يستمر على مدار يومين ويؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.