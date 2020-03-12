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أخبار العالم

الرئاسة العراقية تدين استهداف معسكر التاجي بالصواريخ وتدعو لإجراء تحقيقات للوقوف على خلفياته

الخميس 12/مارس/2020 - 08:07 ص
رئيس الجمهورية العراقية
رئيس الجمهورية العراقية
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أ ش أ
 أدانت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم الخميس، استهداف قاعة التاجي بالصواريخ، فيما طالبت باجراء تحقيقات للوقوف على خلفيات الهجوم.
وقالت الرئاسة العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" ـ العراقية الفضائية إنها :"تدين الاعتداء الإرهابي على قاعدة التاجي العسكرية العراقية بقصف بصواريخ كاتيوشا، والذي أدى الى خسائر في الأرواح وإصاباتٍ لعددٍ من المدربين والمستشارين ضمن قوات التحالف الدولي التي تعمل في العراق في نطاق محاربة الإرهاب، بدعوة من الحكومة العراقية".

واعتبرت أن "هذا الاعتداء هو استهداف للعراق و أمنه"، مطالبة بـ"ضرورة إجراء التحقيقات الكاملة للوقوف على خلفياته و تعقب العناصر المسؤولة عنه".

ودعت :"جميع الجهات إلى ضبط النفس والتهدئة وتمكين الحكومة العراقية من القيام بواجباتها الأمنية والسيادية".

وكانت خلية الإعلام الأمني العراقي أعلنت أمس سقوط عشرة صواريخ كاتيوشا داخل معسكر التاجي شمالي بغداد، فيما أكدت العمليات المشتركة مقتل ثلاثة جنود من قوات التحالف .
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