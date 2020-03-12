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أخبار العالم

لا يمكن التضحية بالعلاقات.. تعليق متذلل من أردوغان على إهانة بوتين له.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:07 ص
فلاديمير بوتين ورجب
فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان
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قسم الخارجي
بعد انتشار فيديو الانتظار المرير للرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الأسبوع الماضي، والذي بثته قبل أيام قنوات روسية بعضها رسمي، علق أردوغان على المقطع معتبرًا ما جرى "تضليلاً".

وبحسب قناة "العربية"، ففي حديث مع الصحفيين على متن الطائرة أثناء عودته من بروكسل، حيث التقى ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسي ، لمناقشة الوضع في محافظة إدلب السورية، قال أردوغان عن نشر الفيديو بتلك الطريقة مجرد "محاولة تضليل إعلامية"، مضيفًا أنه "لا يمكن التضحية بالعلاقات بين البلدين بسببها".

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وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو علق أيضا في وقت سابق على نشر الفيديو، معتبرًا أن تصرف الإعلام الروسي عبر نشر تلك المشاهد جاء بطريقة قليلة الاحترام، واصفا هذا التصرف بالدعاية السوداء.

وأضاف جاويش أوغلو: "في أقل اختلاف بوجهات النظر بين تركيا وروسيا يبدأ الإعلام الروسي بانتهاج الدعاية السوداء بحق تركيا، وعند تحسن العلاقات يكف عن ذلك".

يذكر أن قنوات روسية بثت في وقت سابق فيديو الرئيس التركي والوفد المرافق له، منتظرين لقاء فلاديمير بوتين، في 5 مارس الجاري.

كما عنون بعضها الفيديو المحرج على الشكل التالي: "أردوغان ينتظر بوتين تحت صورة سوفوروف"، في إشارة إلى إمبراطور روسي شن حربا على العثمانيين، وهزمهم.

وظهر أردوغان واقفا لفترة قبل أن يعمد إلى الجلوس، خارج قاعة لقائه بـ بوتين في الكرملين.

أتى ذلك، بعد انتشار صور للقاء بوتين أردوغان، أظهرت ما وصف بـ "رسائل روسية" للضيف التركي، من تمثال "كاترين الثانية" إلى ساعة "عبور البلقان"، التي وضعت في القاعة التي ضمت اللقاء التركي الروسي، واعتبرت من قبل عدد من ناشطي مواقع التواصل بمثابة "إهانة" للرئيس التركي، على الرغم من أن البعض الآخر، شكك في مضامين تلك الرسائل، مؤكدًا أن التمثال والساعة حضرا في لقاءات رئاسية عديدة أخرى.
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