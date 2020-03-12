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خطة طوارئ عاجلة.. الإسكان تكشف عن استعدادات استقبال موجات السيول.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 09:09 ص
عمرو خطاب ، المتحدث
عمرو خطاب ، المتحدث بإسم وزارة الإسكان
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شيرين عادل
قال عمرو خطاب، المتحدث بإسم وزارة الإسكان، إنه تم مرور فرق عمل على محطات الرشح الصحى، وصرف المطر للتأكد من جاهزيتها لإستقبال كميات الأمطار المتوقعة والتى بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وكشف المتحدث باسم وزارة الإسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران عبر برنامج هذا الصباح بفضائية اكسترا نيوز، عن وضع خطة انتشار وطوارئ عاجلة لكافة شركات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.

وأشار عمرو خطاب، إلى أن وزير الإسكان المهندس عصام الجزار لرؤساء الشركات بعدم ترك رؤساء الشركات مكاتبهم لمتابعة سير عمليات إستيعاب موجة الامطار بالإضافة لإنشاء غرف عمليات فى جميع أجهزة المدن والشركات.  

ولفت إلى أن خطة وانتشار معدات شركات الصرف الصحى احتوت على معدات بالكامل وطاقم فى كافة الأماكن النتوقع فيها سقوط أمطار غزيرة طبقأ لنشرات الأرصاد الجوية.


وأوضح المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه تم رصد كافة الأماكن المتوقع سقوط الأمطار فيها بغزارة مع أخذ كافة الاحتياطات اللازمة للتعامل بكافة الاستعدادات. 
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