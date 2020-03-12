خبيرة تغذية تضع روشتة لتفادى فيروس كورونا.. فيديو

قالت كارينا يوسف خبيرة التغذية العلاجية: إن هناك وصفات معينة وفيتامينات مهمة جدا للجسم مثل فيتامين سي، مشيرة إلى أن جسم الإنسان ليس بقدرته تخزين ذلك الفيتامين إلا عن طريق تناوله ضمن الفاكهة التى يوجد بها.





وأضافت "كارينا" خلال لقائها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن فيتامين سي موجود فى الجوافة والكيوي والليمون والبرتقال، بالإضافة إلى تواجده فى الفلفل الألوان.





وأوضحت أنه للوقاية من فيروس كورونا يتم وضع روشتة، متابعة أنه يجب شرب كمية مياه كثيرة أو شرب المشروبات الساخنة وتناول طعام غنى بفيتامين ألف، مثل الخضراوات والفاكهة والثوم والبصل، بالإضافة إلى تناول طعام غنى بالألياف والمضادات للأكسدة.





وتابعت كارينا يوسف، خبيرة التغذية العلاجية، أن فيتامين سي يعزز كرات الدم البيضاء فى الدفاع عن أى مرض أو فيروس يضر الجسم، لافتة إلى أنه يقوم بتقوية المناعة.





وأكدت