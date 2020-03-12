لا داعي للذعر.. بيان من الصحة الكويتية بشأن مستجدات كورونا في البلاد

أعلنت الكويت، اليوم الخميس، تسجيل 8 إصابات جديد بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وقالت وزارة الصحة في مؤتمر صحفي لها أنه تم شفاء 5 حالات من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج 75 حالة؛ من بينهم حالة واحدة حرجة؛ وبالتالي يبلغ عدد الحالات التي تم التأكد من إصابتها بالفيروس التاجي 80 حالة بكورونا.





وأشارت المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند إلى أن إعلان كورونا وباء عالميا لا يستدعي الذعر إنما يتطلب تنسيقا دوليا لمواجهة الفيروس.





وقال: "نود استبدال الخوف بالوقاية والهلع بالحرص ومصطلح اعلان الفيروس وباء عالمي يعني الاتساع الجغرافي له".





وأضاف أن 114 دولة رصدت حالات إصابة بالفيروس، مضيفا أن هناك 119 ألف إصابة بـ كورونا حول العالم 90 في المئة منها في 4 دولة.





وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، قد أعلن أمس الأربعاء، اجازة رسمية للجميع أسبوعين (القطاعين الحكومي والخاص) من الخميس إلى الخميس الذي يليه، مضيفا أنه تقرر تعليق الرحلات التجارية اعتبارا من غدا الجمعة حتى إشعار آخر.. وقصر الرحلات على الكويتيين وأقاربهم.





وأضاف أن مجلس الوزراء قرر منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي بما فيها داخل مراكز التسوق فضلا عن إغلاق الأندية والمعاهد الصحية الخاصة.