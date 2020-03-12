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الأرصاد: لا يوجد شيء في مصر يسمى بـ عاصفة التنين

الخميس 12/مارس/2020 - 10:40 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة ايمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إنه لا يوجد شيء يسمى بعاصفة التنين، مشيرة إلى أن ما تم تداوله على الإنترنت والسوشيال ميديا ليس له أي أساس من الصحة.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر من خلال حوارها ببرنامج صباح الورد المذاع على فضائية TEN أن كل ما تم تداوله على السوشيال ميديا أو الإنترنت ليس له أي أساس من الصحه ولا يوجد أعاصير لضرب جمهورية مصر العربية .

واشارت "شاكر " الى ان ما نتعرض له هو حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية ، مؤكده انها حاله شديدة من عدم الاستقرار ووجود منخفض جوى متعمق يؤثر على جمهورية مصر العربية بقيم ضغط منخفضة جدًا .

وتابعت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الارصاد الجوية أن حالة عدم الاستقرار تؤدى الى سقوط كميات امطار غزيرة على معظم مناطق الجمهورية ، مشيرة الى انها امطار شديدة الغزارة على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة ومدن القناة .

واوضحت أن هذه الامطار قد تصل الى حد السيول فى مناطق من سيناء ومناطق جمال من منطقة جبال البحر الاحمر ومنطقة خليج السويس تحديدًا ، بالاضافة الى بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد .
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