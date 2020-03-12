AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غرق شوارع فيصل والهرم بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو

الخميس 12/مارس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام - عز حسين - كيرلس صلاح - ندى حمدى
رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الخميس غرق شوارع فيصل والهرم بسبب الأمطار الغزيرة التى بدأت منذ التاسعة ومستمرة حتى الآن.

فيما خلت الشوارع من المواطنين وذلك تطبيقًا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية ورئاسة الوزراء التى قررت إعطاء أجازة لموظفى القطاع العام والخاص وإلغاء المدارس والجامعات رسميًا .


يذكر أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي /مدير الإدارة، قامت بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورسعيد ترفع حالة الاستنفار بعد ليلة غزيرة بالأمطار

غرق شوارع كفر الشيخ بسبب الأمطار.. صور

مأساة كل عام .. ماذا فعلت الأمطار بشوارع العاصمة والمحافظات؟ .. شاهد

بالصور والخرائط.. كل ما تريد معرفته عن عاصفة التنين الأخطر منذ 26 سنة

محافظ أسوان إعادة فتح طريق أسوان - أبو سمبل بعد انتهاء العاصفة الترابية

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر ..هاشتاج #العاصفه_الترابيه يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة وطقس غير مستقر ..هاشتاج #العاصفه_الترابيه يتصدر تويتر

نجمات هاجمن أنغام بسبب أحمد إبراهيم

زار الأراضي المحتلة.. اليونان تسجل أول حالة وفاة بـ كورونا

الصين تعلن تخطيها ذروة تفشي فيروس كورونا

اشترِ iphone 7 Plus بـ 2500 جنيه فقط

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

لغز لم تسفر عنه الطبيعة.. صخور البطيخ.. كنوز متناثرة في صحراء الوادي الجديد