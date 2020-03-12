غرق شوارع فيصل والهرم بسبب الأمطار الغزيرة.. فيديو





فيما خلت الشوارع من المواطنين وذلك تطبيقًا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية ورئاسة الوزراء التى قررت إعطاء أجازة لموظفى القطاع العام والخاص وإلغاء المدارس والجامعات رسميًا .







يذكر أن الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي /مدير الإدارة، قامت بغلق عدة طرق بعد أن تبين انعدام الرؤية بها بسبب العاصفة الترابية وذلك حفاظا على أرواح المواطنين وسائقى السيارات، وجار التنسيق مع الجهات المعنية مثل هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة أماكن سقوط الأمطار بغزارة خلال الساعات المقبلة للاستعداد بسيارات المرور والأوناش على تلك الطرق لسحب الكثافات والسيارات المعطلة.





رصدت عدسة صدى البلد صباح اليوم الخميس غرق شوارع فيصل والهرم بسبب الأمطار الغزيرة التى بدأت منذ التاسعة ومستمرة حتى الآن.