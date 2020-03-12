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محافظات

بسبب الطقس السيئ.. قنا تقرر إغلاق 3 طرق رئيسية

الخميس 12/مارس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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يوسف رجب

أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة قنا، إغلاق عدد من الطرق الواقعة بنطاق المحافظة، كإجراءات احترازية لمنع وقوع الحوادث، نتيجةً لحالة الطقس السيئ التى تشهدها البلاد.


وأوضح بيان غرفة عمليات محافظة قنا، أن الطرق التى تم إغلاقها تشمل" قنا- سفاجا، قنا- القصير، قنا- سوهاج" وذلك لحين استقرار الأحوال الجوية وفتحها مرة أخرى أمام المواطنين.


وقال محافظ قنا، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بغرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة لاستقبال أي بلاغات على أرقام الهواتف الآتية"0963337291 / 0963328472 / فاكس 0963329542 "على مدار الـ72 ساعة القادمة.


وكانت محافظة قنا أعلنت اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة خلال تلك فترة التقلبات الجوية، ومواجهة أي طوارئ، مع رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.


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