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محافظات

استمرار سقوط الأمطار على مراكز وقرى الشرقية.. والمحافظ يتابع عمليات شفط المياه

الخميس 12/مارس/2020 - 12:43 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

شهدت العديد من القري والمراكز بمحافظة الشرقية استمرار سقوط الأمطار الرعدية والغزيرة وسط حالة من الاستنفار لجميع الأجهزة القيادية والتنفيذية بمختلف المراكز .


ومن جانبه فقد تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء  ومسؤولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعمال شفط وسحب تجمعات مياه الأمطار المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، مؤكدا تواجد جميع الأجهزة التنفيذية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالشارع  للإشراف علي أعمال شفط  تجمعات مياه الأمطار وذلك بعد أن تعرضت مدن المحافظة لموجة طقس غير مستقر وهطول الأمطار غزيرة .


وجه  المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي للدفع بسيارات كسح المياه في المناطق التي شهدت  تجمعات كبيرة من مياه الأمطار لرفعها فورًا وتهيئة الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن غرفة عمليات الأزمات بديوان عام المحافظة في تواصل مستمر على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية وفقًا لتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية لمجابهة أي أزمات محتملة والتعامل الفوري والسريع لأي مشكلات طارئة لحين استقرار الأحوال الجوية.


ناشد محافظ الشرقية المواطنين بتوخي الحذر في ظل تلك الأجواء غير الطبيعية وموجة الطقس السيئ والرياح المحملة بالرمال والأتربة وسقوط الامطار الغزيرة على المحافظة  تفاديا لتعرضهم لأي أخطار محذرا من الاقتراب من أعمدة الإنارة المنتشرة فى الشوارع والميادين أو الجلوس أسفل الأشجار والتندات خلال فترات سقوط الأمطار الغزيرة متمنيا السلامة للجميع.

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