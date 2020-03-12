نفير عام من نظافة الجيزة لرفع مياه الأمطار

كثفت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، من جهودها لرفع تجمعات مياه الأمطار في شوارع أحياء المحافظة، بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة الاستنفار العام لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد بداية من اليوم وعلى ٣ أيام.





ودفعت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بجميع معداتها بشوارع المحافظة، لرفع مياه الأمطار، خاصة في محيط جامعة القاهرة بحي جنوب الجيزة، وأعلى الكباري والمحاور الرئيسية والشوارع الرئيسة على مستوى المحافظة.





وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد وجه برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ والتى من المتوقع أن تتعرض لها المحافظة ضمن عدد من محافظات الجمهورية إعتبارًا من الخميس ولمدة 3 أيام.







وشملت توجيهات محافظ الجيزة إلغاء الإجازات للعاملين بالقطاعات الميدانية والتأكد من تمركز نقاط العمل بمناطق تجمعات مياه الأمطار مع الحرص على توفير أماكن قريبة منها لتفريغ المياه.





كما وجه المحافظ كافة القيادات بالإشراف الميداني على أعمال إزالة آثار الأمطار وتيسير الحركة المرورية كلًا بمحيطه وتوزيع فرق العمل والمعدات بمختلف القطاعات على دوريات مع التأكيد علي جاهزية مخرات السيول بمركزي أطفيح والصف.

