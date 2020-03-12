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اقتصاد

رغم الطقس السيئ.. المنشآت التموينية تواصل العمل بكامل طاقتها

الخميس 12/مارس/2020 - 01:46 م
صدى البلد
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن متابعة سير عمل المنظومة التموينية  بالتنسيق مع كافة مديريات التموين بالمحافظات.

وتواصل هيئة السلع التموينية العمل اليوم بكامل طاقتها، مع استمرار عمل فروع شركتي الجملة (العامة / المصرية) وفروع التجزئة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن الموجة غير المستقرة التي تشهدها البلاد بدأت بالفعل مع الساعات الأولى من صباح اليوم، ومنتظر أن تستمر موجة الأمطار الغزيرة على مدار اليوم.


وقال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ"صدي البلد"،، إن الساعات القادمة وبعد فترة الظهيرة سوف تبدأ موجة الرياح في نشاطها على البلاد لتصل الموجة إلى ذروتها مع تقدم ساعات النهار.


وأشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن العاصفة الترابية والرياح الشديدة التي تتعرض لها البلاد هي بسبب منخفض السودان الموسمي، وسوف يستمر على البلاد خلال الساعات الماضية، سوف تتسبب في انخفاض الرؤية على بعض الطرق وانعدامها على الطرق الأخرى.


وتشهد الأحوال الجوية، اليوم الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.


ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية الغربية، معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا مع نشاط للرياح يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بينما تصل الأمطار لحد السيول على السواحل الشرقية ووسط سيناء.

وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، تكون حالة الطقس حار نهارا شديد البرودة ليلا، يصاحبه أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل لحد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والاتربة تصل لحد العاصفة يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

ويكون حالة الطقس، على شمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة نهارا شديد البرودة أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا قد تصل إلى حد السيول والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصمة، بينما يكون شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، يصاحبه أمطار متفرقة  ورياح تصل لحد العاصفة على مدن الجنوب.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الخميس، على القاهرة الكبرى 23 للعظمى و14 للصغرى، وعلى الوجه البحري تكون 22 للعظمى و 13 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الغربية تكون 19 للعظمى و14 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تكون 21 للعظمى و15 للصغرى، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر 30 للعظمى و 19 للصغرى، وعلى شمال الصعيد تكون 26 للعظمى و16 للصغرى، وعلى جنوب الصعيد 35 للعظمى و20 للصغرى.
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