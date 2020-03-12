رئيس جامعة الأزهر يتابع غرفة عمليات قطاع المستشفيات لمواجهة فيروس كورونا

في إطار حرصه الدائم على الصحة العامة لجميع المواطنين، وصحة منسوبي الجامعة، وتأكيدا على دور جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع وتنمية البيئة.





أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتشكيل غرفة عمليات وذلك ضمن خطة الجامعة من أجل رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بكافة فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم ومرافقها التعليمية والطبية لمواجهة فيروس الكورونا المستجد واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحته.





وأكد بيان المركز الإعلامي بالجامعة أن هذه الإجراءات تأتى طبقا لتوصيات لجنة القطاع الطبي بجامعة الأزهر، ولجنة خدمة المجتمع، مشيرا إلى أن مستشفيات الجامعة بالقاهرة ودمياط وأسيوط، إضافة للمستشفى التخصصي بمدينة نصر، على أهبة الاستعداد فى اطار خطة الدولة وطبقا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ومتابعة تنفيذ خطة الجامعة الوقائية لمكافحة الفيروس، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الإدارة الطبية والمستشفيات الجامعية التابعة لها، لمواجهة أي حالات إصابة بالفيروس وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.





وأوضح البيان أن الغرفة تهدف إلى تلقي كافة المستجدات المتعلقة بإجراءات الوقاية من الفيروس وهو ما سيتم بالتنسيق بين أعضاء اللجنة وعمداء الكليات، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا، مؤكدا جاهزية مستشفيات الجامعة لاتخاذ الإجراءات الوقائية المتبعة في هذا الشأن في حال ظهور أي إصابات.



