مباحث القاهرة تعيد 170 ألف جنيه مسروقة من شركة بمدينة نصر

استعان مندوب مبيعات بعامل لسرقة خزينة شركة كان يعمل فيها بمدينة نصر، حيث تمكنا من سرقة ١٧٠ ألف جنيه بعد كسر الخزينة، وتمكن رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبطهما واعادة المسروقات.





وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثاني من صاحب شركة توريد ملابس الكائنة بعمارات النصر أمام نادي السكة الحديد دائرة القسم قرر اكتشافه كسر الخزينة الخاصة بشركته، وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة ، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة.





بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها مندوب مبيعات سابق بذات الشركة وعامل تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما .





واعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها .





وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام اجنه حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار .





تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنية من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة ، تم تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.



