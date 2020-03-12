AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مباحث القاهرة تعيد 170 ألف جنيه مسروقة من شركة بمدينة نصر

الخميس 12/مارس/2020 - 01:41 م
صدى البلد
Advertisements
كتب محمد صبرى
استعان مندوب مبيعات بعامل لسرقة خزينة شركة كان يعمل فيها بمدينة نصر، حيث تمكنا من سرقة ١٧٠ ألف جنيه بعد كسر الخزينة، وتمكن رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبطهما واعادة المسروقات.

وتلقى قسم شرطة مدينة نصر ثاني من صاحب شركة توريد ملابس الكائنة بعمارات النصر أمام نادي السكة الحديد دائرة القسم قرر اكتشافه كسر الخزينة الخاصة بشركته، وسرقة مبلغ مالي 170 ألف جنيه من داخلها ولم يتهم أو يشتبه في احد بارتكاب الواقعة ، بالانتقال وإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الشركة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة وحصر العاملين الحاليين والسابقين بالشركة محل البلاغ أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها مندوب مبيعات سابق بذات الشركة وعامل تم استهدافهما بمأمورية أسفرت عن ضبطهما .

 واعترفا بارتكاب الواقعة ، وأضاف المتهم الأول بأنه نظرا لسابقة عمله بالشركة محل الواقعة واحتفاظه بنسخه من المفتاح الخاص بها إبان فترة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ مالكها بمبالغ مالية كبيرة بداخلها اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها .

وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططهما وتوجها لمقر الشركة وتمكنا من الدخول باستخدام المفتاح حيازته وكسر باب الخزينة باستخدام اجنه حديدية والاستيلاء على المبلغ المالي ولاذا بالفرار  .

تم بإرشادهما بمسكنهما ضبط مبلغ مالي 161.840 جنية من متحصلات واقعة السرقة وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية ، باستدعاء المجني عليه اتهمهما بالسرقة ، تم  تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة 72 ألف جنيه من شركتهم بحلوان

حبس 3 عاملين بشركة لسرقتهم 72 ألف جنيه

أخفى المسروقات مع صديقه.. عاطل يسرق أموالا ومجوهرات من شقة عمه بعابدين

حبس عاطل لاتهامه بسرقة أموال ومجوهرات من شقة عمه في عابدين

للتخلص من ديونه.. سائق يستعين بـ عاطلين لسرقة شركة يعمل بها بالنزهة

حبس 3 أشخاص لاتهامهم بسرقة سيارة تابعة لإحدى الشركات بالنزهة

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل عادل خيري .. مأساة أنهت حياته

كورونا يضع ميسي في ورطة | تفاصيل

ستضرب هذه المناطق بقوة.. الأرصاد: كتلة القارة الجنوبية سبب موجة السيول .. فيديو

بسبب كورونا.. رونالدو يوجه صدمة قوية لـ يوفنتوس

من الأجمل.. ياسمين صبرى وأحلام الأبرز.. نجمات تألقن بـالجمبسوت اللامع

نجمات هاجمن أنغام بسبب أحمد إبراهيم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلد عائم على البترول.. غينيا الاستوائية تستقطب كبار المستثمرين فى العالم...صور

بمحركين.. سعر ومواصفات هيونداي أيونيك الهايبرد 2019 في السوق المصرية

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور