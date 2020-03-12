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أخبار البلد

أبطال في العاصفة.. شباب يملكون 4*4 ينتفضون للمساعدة في الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 03:57 م
صدى البلد
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رنا اشرف

على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة والبرق والرعد وتعمق العاصفة في محافظات مصر إلا أن ذلك لم يمنعهم من المساعدة والإنقاذ فى محافظة القاهرة وانتشارهم إلى داخل معظم المحافظات.


قرر عدد من الشباب الذين يمتلكون سيارات دفع رباعى 4*4 التجمّع عند بنزينة المستشفى الجوى بالتجمع الخامس؛ للمساهمة فى إنقاذ المواطنين فى جميع الأماكن التى تحتاج إلى تدخلهم.


وأوضحوا أن الموضوع مساعدة ومجانى تمامًا وناشدوا الشباب الذين يمتلكون سيارات4*4  بالانضمام إليهم حتى دون الحاجة إلى معدات.

ويقومون بالتواصل مع باقى الشباب فى المحافظات للانضمام أيضًا ووضعوا نقاط تجمع فى بعض المحافظات كالآتى:


طنطا سيتم التجمع عند مبنى المحافظة

مطروح فى ميدان الجلاء بجوار البنك الأهلي

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