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مرأة

4 خطوات منزلية.. طريقة تعقيم العين لحمايتها من العاصفة الترابية

الخميس 12/مارس/2020 - 06:01 م
تعقيم العين
تعقيم العين
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رشا عوني
في ظل سوء أحوال الطقس التي بدأت من الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس وتستمر حتى يوم السبت، قد يضطر الكثيرون للخروج في العاصفة الترابية والطقس السيئ وهو ما يسبب تعرض العين للأتربة والشعور بالرغبة في حكة العين.

تعرض العين للأتربة قد يسبب التهابات العين واحمرارها، فإذا قررت النزول في العاصفة الترابية فيجب أن تقوم بتعقيم العين بعد العودة من الطقس السيئ

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طريقة تعقيم العين في المنزل : 

نص موقع Healthline بطريقة سهلة وبسيطة لتنظيف العين وتعقيمها بعد التعرض للأتربة وهي : 

1- اغسل عينيك جيدًا تحت الماء 
2-ضع كمية من الماء في يديك وحاول فتح عينيك فيها حتى تتخلص من الغبار والأتربة 
3-استخدم أعواد الطن الخاصة بتنظيف الأذن، واستخدمها في تنظيف العين عن طريق غمسها في صابون استحمام الأطفال وافرك بها جفن العين لتنظيف الرموس من الأتربة العالقة به .
4- يمكنك استخدام قطرة معقمة للعين إذا شعرت بحكة أو احمرار أو التهاب . 
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