إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانئها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء ) باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الانشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .