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محافظات

إغلاق ميناءي الغردقة وشرم الشيخ لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 03:16 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر إغلاق ميناءى الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء نظرا لشدة الرياح وحالة البحر المضطربة جدا و تتراوح سرعة الرياح بميناء الغردقة ما بين 25-30 عقدة جنوبية شمالية وارتفاع الأمواج ما بين 2 و3 أمتار والضغط 1005 مللى بار بينما بلغت سرعة الرياح بميناء شرم الشيخ 25 عقدة جنوبية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والضغط  1006 مللى بار وتمت إعادة فتح موانىء السويس واستئناف الحركة الملاحية.

ورفعت الهيئة درجة الاستعداد القصوى بموانئها الستة بالثلاث محافظات ( السويس – البحر الاحمر – جنوب سيناء ) باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة نظرا لتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة من مساء الأربعاء وحتى السبت مما يؤدى لاضطراب الحركة الملاحية على خليج السويس والبحر الأحمر.

ووجه اللواء بحرى خالد زهران رئيس الهيئة باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ ومتابعة الخريطة المناخية التى تصدر عن الهيئة العامة للإرصاد الجوية وتفعيل غرف العمليات بالموانئ لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع كافة الانشطة البحرية للحفاظ على انتظام الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .
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