AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

عنف التنين.. انهيار سقف منزل على زوجين في قنا بسبب الأمطار الغزيرة

الخميس 12/مارس/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
يوسف رجب
أصيب مزارع و زوجته بكسور و جروح متنوعة في انهيار سقف منزل بقرية القارة بمركز أبوتشت، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد. 

تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بانهيار سقف منزل بقرية القارة، نتج عنه إصابة كل من: كمال علي زيدان ٥٥ عام و زوجته عطيات عيد عبدالفتاح. 

تبين التحريات الأولية، أن المنزل مبنى بالطوب اللبن، وتسببت شدة الرياح في انهيار السقف و سقوطه فوق الزوجين. 

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

اقرأ أيضًا.. 
ضحايا الطقس السيء بقنا.. مصرع طفل وانهيار 5 منازل وسقوط مئذنتين و31 شجرة و16 عامود كهرباء
https://www.elbalad.news/4211119

بسبب الطقس السيئ .. سقوط نخلة على ربة منزل في قنا
https://www.elbalad.news/4211256

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد وفاة وإصابة 3 أشخاص.. سر عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة لسور مدرسة بفرشوط .. تفاصيل

سقطت فوقه المئذنة.. الطقس السيئ يتسبب في انهيار مسجد بنجع حمادي.. صور

أول ضحايا عاصفة التنين.. مصرع طفل وإصابة 5 بانهيار منزلين في قنا

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

بسبب الطقس السيئ.. قنا تقرر إغلاق 3 طرق رئيسية

إحالة فريق غرفة عمليات طوارئ أبو تشت في قنا للتحقيق

ترشيحاتنا

أول رد من الاتحاد الأوروبي على القرار الأمريكي بتعليق الرحلات الجوية إلى أوروبا

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

تريند الفن.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق.. وبسمة وهبة لـ أنغام بعد طلاقها: أنانية

دعاء الرسول عند المطر.. وعند الريح والرعد والبرق

والد نسيم حبتور يعلن مكافأة خيالية لمن يدلي بمعلومات عن ابنه.. تفاصيل

9 ملايين جنيه تنعش خزينة نادي الزمالك.. تفاصيل

AdvertisementS

أخبار الرياضة .. إكرامي يكشف حقيقة توقيع رمضان صبحى للزمالك.. مرتضى منصور يهاجم اتحاد الكرة

مش كنتي لسه بتنتحري.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفضح منى فاروق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى ميلاد سعاد نصر.. خطأ طبي أنهى حياتها.. عدد زيجاتها ووصيتها الأخيرة

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته

متلبسيش عدسات .. 7 حاجات لازم تعملها لمواجهة العاصفة الترابية

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها