عنف التنين.. انهيار سقف منزل على زوجين في قنا بسبب الأمطار الغزيرة

أصيب مزارع و زوجته بكسور و جروح متنوعة في انهيار سقف منزل بقرية القارة بمركز أبوتشت، نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد.





تلقى اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بانهيار سقف منزل بقرية القارة، نتج عنه إصابة كل من: كمال علي زيدان ٥٥ عام و زوجته عطيات عيد عبدالفتاح.





تبين التحريات الأولية، أن المنزل مبنى بالطوب اللبن، وتسببت شدة الرياح في انهيار السقف و سقوطه فوق الزوجين.





من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا بسيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى فرشوط لتلقي العلاج اللازم، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





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