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أخبار البلد

توقف مترو الأنفاق بالخط الأول من المرج حتى الشهداء لسوء الأحوال الجوية

الخميس 12/مارس/2020 - 04:38 م
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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أحمد شوشة
أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن توقف حركة القطارات بالخط الأول من محطة المرج الجديدة حتى محطة الشهداء واستمرار تشغيله من  محطة حلوان حتى الشهداء.

جاء ذلك بسبب سوء وتقلب الأحوال الجوية حفاظا على سلامة المواطنين وسلامة القطارات.

وأكدت الشركة فى بيان لها أن الحركة منتظمة بالخط الثانى والثالث تعمل بشكل طبيعى فى الاتجاهين.

يأتى ذلك القرار حفاظا على أمن وسلامة المواطنين والقطارات، نظرا لتجمع المياه بغزارة بمحطات السطحية بالخط الأول.

مؤكدا أنه سيتم إعادة تشغيل الحركة بالمحطات المتوقفة بالخط الأول بعد استقرار الأحوال الجوية.
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