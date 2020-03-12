امتنعي عنها.. 6 أنواع من الأدوية تؤدي إلى السمنة

هناك العديد الأدوية التي تساعد على زيادة الوزن بشكل مبالغ فيه ويكون الوزن زائفا نتيجة احتوائها على بعض المواد التي تزيد الشهية أو تراكم الدهون في الجسم.



وكشفت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، أهم الأدوية التي تتسبب في زيادة الوزن، خلال منشور لها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:



أدوية منع الحمل :



أدوية منع الحمل بمختلف أنواعها تعمل على زيادة الوزن وذلك لاحتوائها على هرمون الاستروجين الذي يزيد من الشهية بشكل ملحوظ كما يعمل على احتباس السوائل داخل الجسم وبالتالي يزيد الوزن زيادة ملحوظة مع الاستمرار في استخدامه.







الكورتيزون :



الأدوية التي تحتوي على الكورتيزون تستخدم لفترات مزمنة وذلك لاستخدامها في علاج الأمراض المناعية والحساسية والتهابات الجلد والربو والروماتيزم وغيرها من الأمراض الأخرى التي تحتاج الى وقت طويل حتى يتم الشفاء منها.



يعمل الكورتيزون على تراكم الدهون في الجسم وخاصةً في منطقة الوجه والرقبة والصدر والبطن كما أنه يعمل على احتباس السوائل وخاصةً الماء والملح وبالتالي يؤدي إلى زيادة الوزن.



ولكن هذه الزيادة تكون كاذبة ومؤقتة وتختفي بعد الانتهاء من فترة العلاج.





مضادات الحساسية :



الأدوية التي تحتوي على مضادات الحساسية أو الهيستامين تعمل أيضًا على زيادة الوزن وذلك لأن الأبحاث الأخيرة أثبتت أنها تسبب زيادة الشهية وزيادة قابلية الجسم للطعام مما تؤدي إلى زيادة في الوزن بشكل ملحوظ.







الأمراض النفسية والصرع :



الأدوية التي تستخدم في علاج بعض الأمراض النفسية مثل الاكتئاب وكذلك الأدوية التي تعالج الصرع تعمل على زيادة الوزن بشكل كبير وذلك لأن بعضًا منها يعمل على تنبيه مراكز الأكل في المخ.



وبالتالي يؤدي إلى فتح الشهية والبعض الآخر يؤدي إلى الخمول وبطء عملية حرق الدهون وتكسيرها وكذلك استهلاك الطاقة.





هرمون الانسولين :



الانسولين المستخدم في علاج مرضى السكري من النوع الأول يؤدي إلى تراكم الدهون تحت الجلد ومع الاستخدام المزمن تحدث زيادة ملحوظة في الوزن نتيجة زيادة التراكمات الدهنية في الجلد.







أدوية ارتفاع ضغط الدم :



الأدوية المستخدمة في علاج ضغط الدم المرتفع تؤدي إلى زيادة ملحوظة في الوزن مع الاستخدام المزمن وذلك لقدرتها على تثبيط عملية الحرق في الجسم وبالتالي تقلل من الطاقة المستهلكة وتزيد من تراكم الدهون.