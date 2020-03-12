رشوان توفيق يدعو لمصر أثناء هطول الأمطار.. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج القاهرة الآن، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديو يظهر فيه الفنان رشوان توفيق يدعو تحت الأمطار.





وظهر الفنان الكبير وهو يدعو: "خير وبركة يارب، يارب خير علينا وعلى مصر كلها، يارب اجعله ماءً طهورا يارب، يارب حصنها من الميكروبات وطهرها وخضر أرضها بعطاء الله الواحد الأحد يارب، يارب أنزل لبنا ماء طهورا بعطفك ورحمتك ولطفك يارب".





وتشهد الأحوال الجوية، اليوم، الخميس، بداية موجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث تكون حالة الطقس، دافئا نهارا شديد البرودة ليلا، تصاحبه أمطار غزيرة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري تكون رعدية أحيانا والرياح نشطة.





تبذل أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودا مضنية لمساعدة رجال المرافق في سحب أكبر قدر من مياه إعصار التنين الذى ضرب البلاد أمس، الأربعاء، خاصة بأماكن تجمعات مياه السيول بمطالع ومنازل الكبارى والأنفاق، مع العمل على سحب السيارات التى غمرتها المياه.











