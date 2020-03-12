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محافظات

محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات مستشفى الحميات لمواجهة كورونا.. صور

الخميس 12/مارس/2020 - 06:41 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، يرافقه عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، اليوم الخميس، مستشفى الحميات بمدينة كفرالشيخ، والاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وانتظام العمل، وذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.


كلف محافظ كفرالشيخ، بمتابعة أعمال التطهير والوقاية، والإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على النظافة العامة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية والتطهير الدوري يوميًا، فيما يتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.


ووجه محافظ كفرالشيخ، مسئولي مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد في كافة المستشفيات، والوحدات الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس " كورونا " بدائرة المحافظة.


محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات مستشفى الحميات لمواجهة كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات مستشفى الحميات لمواجهة كورونا.. صور
محافظ كفرالشيخ يتفقد استعدادات مستشفى الحميات لمواجهة كورونا.. صور
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