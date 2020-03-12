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أصل الحكاية

أجمعت جماهير الخليج على محبته.. محمد بن زايد ينعى عيسى بن راشد آل خليفة

الخميس 12/مارس/2020 - 08:24 م
عيسى بن راشد آل خليفة
عيسى بن راشد آل خليفة
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محمود نوفل
أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة عن حزنه في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة.
 

ونعى بن زايد رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم السابق  قائلا: "‏تعازينا للشعب البحريني .. تعازينا للشعب الخليجي في وفاة عيسى بن راشد آل خليفة .. رمز للرياضة..راسم للابتسامة..أحد مؤسسي كأس الخليج الذي جمع شعوبنا رياضيا ... صاحب القلب الطيب، والخلق الدمث الذي أجمعت جماهير الخليج على محبته..رحمه الله وأسكنه فسيج جنانه ..إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان قد توفي الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، والشاعر والأدب اليوم الخميس. 

الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة من مواليد عام 1939، وولد بمدينة المحرق والتحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس وتخرج منها عام 1963.

وكذلك عمل قاضيا في محاكم البحرين من العام 1963 وحتى 1968، ثم انتقل في 1968 إلى الحرس الوطني آنذاك كمستشار قانوني، ثم نائبا للقائد العام بقوة دفاع البحرين، ثم وكيلا لوزارة الدفاع حتى العام 1976، ثم عين وكيلا لوزارة الإعلام منذ عام 1976 وحتى 1988.


تقلد الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة في العام 1988 بدرجة وزير، وكان رئيسا لنادي البحرين الرياضي بالمحرق لعدة سنوات ثم رئيسا فخريا.

كما تولى رئاسة الاتحاد البحريني لكرة القدم منذ عام 1973 وعين رئيسا للجنة الأولمبية البحرينية، وكان عضوا في لجنة التحكيم الدولية باللجنة الأولمبية البحرينية.


وكان الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة رائدا في كتابة القصيدة الشعبية، التي كانت رافدا لنجاح الأغنية البحرينية، وله مساهمات أدبية وشعرية وثقافية.

وحصل أيضا على عدة أوسمة وجوائز تقديرية منها، وسام الشيخ عيسى بن سلمان من الدرجة الأولى، وسام البحرين من الدرجة الأولى، وسام الدفاع الوطني من دولة الكويت، الوسام الفضي من اللجنة الأولمبية الدولية، ووسام التميز الأولمبي الذهبي.
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