وفاة الشيخ عيسى بن راشد رئيس اتحاد كرة القدم السابق بالبحرين

انتقل إلى رحمة الله تعالى، الشيخ البحريني عيسى بن راشد آل خليفة، الملقب بـ"هرم الرياضة البحرينية والخليجية والعربية، عن عمر يناهز 82 عامًا، بعد صراع مع المرض.





ويمتلك الشيخ عيسى بن راشد، سيرة رياضية كبيرة في المملكة البحرينية، حيث يعتبر صاحب أطول فترة رئاسة للاتحاد البحريني على مدار تاريخه، خلال الفترة بين 1974 و1988.







وتقلد الشيخ عيسى عدة مناصب، أبرزها رئيس نادي البحرين، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم واللجنة الأولمبية البحرينية، ونائب الاتحاد العربي لكرة القدم، ونائب الاتحاد العربي للألعاب الرياضية، وعضو لجنة التحكيم الرياضية باللجنة الأولمبية الدولية، ونائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي عن غرب آسيا.







وشغل منصب رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بدرجة وزير، وشغل منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، منذ عام 1999 وحتى وفاته.