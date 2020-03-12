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أخبار العالم

بعد ارتفاع ضحايا كورونا بإيطاليا.. إجراءات عاجلة للحكومة الروسية

الخميس 12/مارس/2020 - 08:25 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي
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شيماء مصطفى
أصدر رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين قرارا، بمنع دخول المواطنين الإيطاليين، البلاد حتى إشعار آخر.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، كلف رئيس الوزراء، وزير الداخلية، وقف إصدار تأشيرات الدخول الروسية لهم، ووجه وزارة الخارجية بإبلاغ سلطات إيطاليا بالتدابير الروسية المتخذة، نظرا لظروف خاصة مبررة ومؤقتة.

وارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1000 حالة.

وقالت وزارة الصحة الإيطالية، إن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا ارتفع إلى 1016 فيما زادت الإصابات إلى أكثر من 15 ألف حالة.

وتعد إيطاليا هي الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا في أوروبا، ما استدعى إعلان الحكومة وضع البلاد كاملة بالحجر الصحي.

وكانت إيطاليا سجلت أمس 827 حالة وفاة وأكثر من 12 ألف إصابة.
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