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أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

الخميس 12/مارس/2020 - 09:55 م
صدى البلد
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نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجراف يقدم إرشادات للوقاية والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلى.

وجاءت تلك الإرشادات فيما يلى:

تعليمات الشخص المخالط

* الإرشادات التالية يتم تنفيذها لمدة 14 يوما:

* عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتى المقررة.

* خصص مكانا منعزلا بالمنزل كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية وتجنب جميع الزيارات.

* يجب الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحمامت جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.

* من الأفضل أن يكون لديك فرد من الأسرة بتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة لرعايتك.
 
*يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستحمام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.

* أثناء العطس أو الكحة يجب تغطية الأنف والفم بمنديل ورقى ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فورًا بالماء.

* غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولى.

* عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف.

قم بارتداء كمامة بشكل صحيح وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، والحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل من أفراد الأسرة.

* احرص على الراحة وحافظ على نظام غذائى متوازن بدون الدهون والزيت والسكر.

- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.

تعليمات باقى أفراد الأسرة
* تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.

* راقب درجة حرارتك كل 8 ساعات.

* إذا حدث أى عرض من الأعراض التالية لك أو لأى فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 1015 مباشرة
1- صعوبة فى التنفس بما فى ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة.
2- اضطرابات الوعى.
3- الإسهال.
4- أى ارتفاع فى فى درجة حرارة الجسم.

* إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى، حافظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العلمة والمزدحمة قدر الإمكان.
 * يجب على أفراد الأسرة البقاء فى غرفة غير غرفة الشخص الخاضع للعزل الذاتى المنزلى قدر الإمكان، والبقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط.

* يجب على باقب أفراد الأسرة استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان ذلك متاحا.

* منع الزوار الذين ليس لهم حاجة أساسية ليكونوا فى المنزل.

* قم بارتداء الكمامة الطبية عندما تكون بالقرب من الشخص المعزول، على سبيل المثال عند دخول غرفته والتخلص منها بعد الاستخدام بوصعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات.

* أثناء العطس أو الكحة غطِ الأنف والفم بمنديل ورقى ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فورا.

* غسل اليديم باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولى.

* تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة.

* عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف والفراش والملابس مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.

* تنظيف جميع الأسطح التى يتم لمسها كثيرا مثل أجهزة الكومبيوتر المشتركة وقبضات الأبواب والهواتف المنزلية وتجهيزات الحمام والطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية.

* التأكد من أن المساحات المشتركة فى المنزل بها تهوية جيدة.

* تجنب الاختلاط قدر الإمكان والتجمعات، وتقليل وقت الإقامة فى الأماكن المزدحمة إلى أقصر وقت ممكن.
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