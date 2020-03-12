أثناء العزل المنزلى.. ارشادات تحميك من عدوى الإصابة بـ كورونا

نشرت وزارة الصحة والسكان، فيديوجراف يقدم إرشادات للوقاية والمتابعة للشخص المخالط وأسرته لحالة مؤكدة الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء العزل المنزلى.





وجاءت تلك الإرشادات فيما يلى:





تعليمات الشخص المخالط





* الإرشادات التالية يتم تنفيذها لمدة 14 يوما:





* عليك الالتزام بعدم الخروج من المنزل طوال فترة العزل الذاتى المقررة.







* خصص مكانا منعزلا بالمنزل كغرفة مغلقة مرتبة نظيفة جيدة التهوية وتجنب جميع الزيارات.





* يجب الحد من الانتقال من المكان المخصص للعزل إلى مكان آخر، والتأكد من أن المساحة المشتركة مثل المطابخ والحمامت جيدة التهوية مع إبقاء النوافذ مفتوحة.





* من الأفضل أن يكون لديك فرد من الأسرة بتمتع بصحة جيدة ولا يعانى من الأمراض المزمنة لرعايتك.

*يجب عليك ارتداء كمامة تناسب الوجه، خاصة عند المخالطة، والتخلص منها بعد الاستحمام بوضعها داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات.





* أثناء العطس أو الكحة يجب تغطية الأنف والفم بمنديل ورقى ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فورًا بالماء.





* غسل اليدين باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولى.





* عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف.





* قم بارتداء كمامة بشكل صحيح وتناول وجبات الطعام بشكل منفصل عن أفراد الأسرة، والحفاظ على مسافة 2 متر على الأقل من أفراد الأسرة.





* احرص على الراحة وحافظ على نظام غذائى متوازن بدون الدهون والزيت والسكر.





- اشرب الماء الدافئ بدلا من المشروبات الباردة.







تعليمات باقى أفراد الأسرة

* تجنب الاستخدام المفرط أو الاستخدام غير المناسب للمضادات الحيوية.





* راقب درجة حرارتك كل 8 ساعات.





* إذا حدث أى عرض من الأعراض التالية لك أو لأى فرد من أفراد الأسرة استشر الطبيب أو اتصل بالخط الساخن 1015 مباشرة

1- صعوبة فى التنفس بما فى ذلك زيادة ضيق الصدر والاختناق وضيق التنفس بعد الأنشطة.

2- اضطرابات الوعى.

3- الإسهال.

4- أى ارتفاع فى فى درجة حرارة الجسم.





* إذا استدعى الأمر التوجه إلى المستشفى، حافظ على ارتداء الكمامة وتجنب المواصلات العلمة والمزدحمة قدر الإمكان.

* يجب على أفراد الأسرة البقاء فى غرفة غير غرفة الشخص الخاضع للعزل الذاتى المنزلى قدر الإمكان، والبقاء على بعد مترين على الأقل فى حالة ضرورة الاختلاط.





* يجب على باقب أفراد الأسرة استخدام غرفة منفصلة للنوم وحمام منفصل إذا كان ذلك متاحا.





* منع الزوار الذين ليس لهم حاجة أساسية ليكونوا فى المنزل.





* قم بارتداء الكمامة الطبية عندما تكون بالقرب من الشخص المعزول، على سبيل المثال عند دخول غرفته والتخلص منها بعد الاستخدام بوصعها داخل كيس مغلق وإلقائها بسلة المهملات.





* أثناء العطس أو الكحة غطِ الأنف والفم بمنديل ورقى ثم تخلص منه بوضعه داخل كيس مغلق وإلقائه بسلة المهملات واغسل يديك فورا.





* غسل اليديم باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو قم بتنظيف يديك بمطهر كحولى.





* تجنب لمس العين والأنف والفم بأيدٍ غير مغسولة.







* عدم مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية مثل الأطباق والأكواب والمناشف والفراش والملابس مع الشخص المعزول، وبعد استخدام هذه الأدوات يجب غسلها جيدا بالماء والصابون مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية أثناء الغسل.





* تنظيف جميع الأسطح التى يتم لمسها كثيرا مثل أجهزة الكومبيوتر المشتركة وقبضات الأبواب والهواتف المنزلية وتجهيزات الحمام والطاولات بجانب السرير مع ضرورة ارتداء قفازات مطاطية.





* التأكد من أن المساحات المشتركة فى المنزل بها تهوية جيدة.



