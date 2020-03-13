برلمانى: 3 قوانين سيكون لها أولوية الإصدار خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين التى سيكون لها أولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان.
وأشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وكان رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة ما يزيد على 80 طلب إحاطة وسؤالا وطلب مناقشة عامة موجهة لوزير الرى والموارد المائية الدكتور محمد عبد العاطى.
وتضمنت طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة تلوث نهر النيل وحالات التعدى عليه، غرامات مزارعي الأرز، وسبل الاستفادة من مياه الأمطار، وآليات الحكومة لمواجهة الفقر المائى، على أن تنعقد الجلسة التالية يوم 29 مارس الجارى.