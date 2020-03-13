برلمانى: 3 قوانين سيكون لها أولوية الإصدار خلال دور الانعقاد الحالي

قال النائب محمد الزينى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان إن هناك عددا من القوانين التى سيكون لها أولوية فى الإصدار خلال دور الانعقاد الحالى بالبرلمان.





وأشار الزينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ وقانون تقسيم الدوائر الإنتخابية.



