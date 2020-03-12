القصة الكاملة لحادثة قطار إمبابة.. وجود أعطال برج الإشارات بسبب الطقس السيئ تسببت في الحادث.. إصابة 13 مواطنا.. وعودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد التأكد من سلامتها

حادث قطار إمبابة:

بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية تسببت في الحادث

إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم قطاري ركاب أحدهما قادم من أسوان وآخر من سوهاج

عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها









أكدت هيئة السكك الحديدية، حدوث تصادم بين مقدمة قطار رقم ٩٨٩ ومؤخرة قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة، ما نتج عنه وقوع عدد من الإصابات بين الركاب فى إمبابة، حيث إن قطار ٩٩١ القادم من سوهاج إلى القاهرة كان محجوزا في منطقة برج النخيلي لاستلام أوامر التشغيل لدخول محطة القاهرة.





في السياق ذاته، قالت وزارة النقل إن حادث تصادم القطارين نتيجة وجود بعض الأعطال في برج الإشارات نتيجة سوء الأحوال الجوية، حيث اصطدم القطار بالقطار الثاني من الخلف القادم من أسوان إلى القاهرة.





وأعلنت هيئة السكك الحديدية عودة حركة القطارات على مختلف الخطوط بعد فحص نظم الإشارات والتأكد من سلامتها.





فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة 13 مواطنا في حادث تصادم قطاري ركاب أحدهما قادم من أسوان وآخر من سوهاج واقف في مكانه، أسفل كوبري مدرسة الصنايع بروض الفرج.







وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 17 سيارة إسعاف مجهزة، نقلت المصابين إلى مستشفيات معهد ناصر، وشبرا العام، والسكة الحديد، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة "سحجات وكدمات وجروح وكسور"، مؤكدا أن جميعهم حالتهم مستقرة ويتلقون العلاج والرعاية اللازمة.





وتترأس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، انعقاد غرفة إدارة الأزمات، والتي تعمل على مدار الـ24 ساعة بديوان عام الوزارة، للوقوف على مستجدات الموقف ومتابعة أي طوارئ في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية.





في السياق ذاته، نفى هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، وجود وفيات في حادث القطار فى إمبابة، وقال: "أطمئنكم، لا حالات وفاة حتى الآن في حادث قطار إمبابة".