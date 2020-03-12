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فن

محمد رمضان ونور في كواليس البرنس

الخميس 12/مارس/2020 - 09:44 م
محمد رمضان ونور
محمد رمضان ونور
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محمد بدران
نشرت الفنانة اللبنانية نور صورة تجمعها بالنجم محمد رمضان، من كواليس مسلسل "البرنس"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت "نور" على الصورة : "انتظرونا في رمضان 2020  مسلسل البرنس".

مسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخي، محمد حاتم، رحاب الجمل، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار شعبي حول صراع الإخوة بعد وفاة الأب.


يُذكر أن آخر أعمال نور الفنية هو فيلم "تصبح على خير" الذي لعبت بطولته مع الفنان تامر حسني والفنانة مي عمر. أما آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل "سرايا عابدين" الذي عُرض قبل 3 سنوات.

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