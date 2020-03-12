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محافظات

مستقبل وطن بالمنيا يستقبل شكاوى المواطنين بسبب حالة الطقس السيئ

الخميس 12/مارس/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
شكلت امانة مركز المنيا لحزب مستقبل وطن غرفة عمليات لتلقي شكاوي المواطنين وسرعة الاستجابة لها وحلها بالتنسيق مع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة برئاسة عمرو غلاب أمين الحزب بمحافظة المنيا وعاطف عمر امين الحزب بالمركز واشراف احمد ابو غرارة امين التنظيم. 

واكد عاطف عمر ان غرفة العمليات تستمر لمدة يومين لمتابعة حالة هطول الامطار والرياح الشديدة والتغيرات في حالة الطقس علي مستوي نجوع وقرى المركز ومعالجة اي مشكلات في قطاعات الكهرباء ومياه الشرب وتجمعات المياة بالشوارع بالتواصل مع المسؤلين التنفيذيين وشركتي الكهرباء ومياه الشرب وامناء الوحدات الحزبية القروية ال 60 علي مستوي المركز. 

واشار  عاطف عمر ان امانة المركز علي اتصالات مع هيئة المكتب والأمناء النوعيين وامناء الوحدات الحزبيه لمواجة اي مشاكل وحلها في الحال. 

يذكر ان ارقام هواتف غرفة عمليات المحافظة هي 2342200 و 2320001 و 114 الخط الساخن لتلقي اية شكاوي. 
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